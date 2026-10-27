Córdoba aborda y debate sobre la seca de los quercus y los retos de la caza en la XVII Jornada Cinegético-Forestal

ASAJA Córdoba ha celebrado su XVII Jornada Cinegético-Forestal, centrada en los protocolos de manejo frente a la seca de los quercus y en las demandas, retos y objetivos del sector cinegético andaluz a corto y medio plazo. El encuentro reunió a representantes institucionales y especialistas para abordar cuestiones que afectan a la gestión de las fincas y al futuro de la actividad cinegética.

Durante la inauguración, el presidente de ASAJA Córdoba, Fernando Adell Martí, destacó la importancia económica y social de este sector para la provincia. «Detrás hay propietarios, gestores, trabajadores y familias que mantienen su vínculo con el territorio. Hay empleo, actividad económica y un conocimiento del campo que debemos valorar y transmitir a las nuevas generaciones», señaló.

Adell defendió «una caza responsable, ordenada y compatible con la conservación, integrada en la gestión de nuestras fincas y montes» y reclamó que quienes asumen esta labor cuenten con «respaldo, seguridad jurídica y una Administración cercana, capaz de escuchar y ofrecer respuestas prácticas».

Junto al presidente de ASAJA Córdoba, participaron en la inauguración el vicepresidente de Caja Rural del Sur, Ricardo López-Crespo; el delegado territorial en Córdoba de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Daniel García-Ibarrola; y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Ramón María Clemente Castrejón.

El bloque técnico estuvo dedicado a la seca de los quercus, con una ponencia de Francisco José Ruiz Gómez, profesor del Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba. Bajo el título «Protocolos de manejo integrado frente a la seca de los quercus: el caso de Vesta en el alcornocal», su intervención abordó esta problemática desde la perspectiva del manejo integrado y su aplicación en la gestión forestal.

Sobre esta cuestión, Adell expresó la preocupación de quienes trabajan por conservar encinas, alcornoques y dehesas y subrayó la importancia de conectar el conocimiento científico con la gestión diaria: «Necesitamos que la investigación llegue a las fincas y ayude a orientar las decisiones de sus gestores».

La jornada continuó con una mesa redonda sobre las demandas, retos y objetivos del sector cinegético andaluz a corto y medio plazo, moderada por Tomás Jurado, coordinador del Departamento Cinegético-Forestal de ASAJA Córdoba.

En ella intervinieron Juan Ortegón Calvente, director del Instituto Andaluz de la Caza; José Manuel Labrador, de la Federación Andaluza de Caza; y Eleuterio Otero Martín, teniente jefe del Seprona en Córdoba. La mesa reunió distintas perspectivas sobre el presente y el futuro de la actividad cinegética y las necesidades del sector.

El presidente de ASAJA Córdoba situó entre los objetivos de este encuentro avanzar «en una gestión más eficaz, en trámites más sencillos, en la colaboración entre el sector y las instituciones y en el reconocimiento de quienes cuidan y trabajan nuestros montes».

Con esta decimoséptima edición, ASAJA Córdoba mantiene su apuesta por la formación y el asesoramiento especializado al sector cinegético y forestal, acercando el conocimiento técnico a las fincas y facilitando el diálogo con las instituciones.