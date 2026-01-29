COPADE refuerza su liderazgo como motor del Comercio Justo en España con una nueva apuesta por la comercialización de productos de impacto

Fundación COPADE, Comercio para el Desarrollo, refuerza su posición como referente histórico del Comercio Justo en España tras casi 30 años impulsando un modelo de negocio responsable que combina impacto social, sostenibilidad ambiental y viabilidad económica. A lo largo de estas tres décadas, COPADE ha impulsado instrumentos clave como Fair Trade y el sello FSC, posicionándose como un actor que no solo promueve comercio, sino desarrollo, y sirviendo de guía para empresas, productores y consumidores comprometidos con un modelo de negocio ético y sostenible, promoviendo mercados más justos y responsables.

En esta nueva etapa, COPADE da un paso decisivo al consolidar un modelo que integra de forma inseparable la comercialización de productos de Comercio Justo con servicios de consultoría estratégica, orientados a facilitar el acceso de empresas y productores a mercados responsables y rentables. A partir de ahora, todas las iniciativas impulsadas por la Fundación incorporan estos dos componentes de manera estructural: comercio y consultoría.

«Nuestro objetivo es demostrar que la ética y la rentabilidad no solo pueden coexistir, sino que juntas generan un impacto real y medible. Queremos que cada producto de Comercio Justo que llegue al mercado sea también una oportunidad de desarrollo para las comunidades y una ventaja competitiva para las empresas», señala Javier Fernández, fundador y director general de Fundación COPADE.

Este enfoque responde a una visión clara: no existe desarrollo sin mercado, ni mercado sostenible sin impacto positivo, asegurando que cada proyecto sea económicamente viable y genere un impacto social y ambiental medible. Cada iniciativa de COPADE integra necesariamente estos dos componentes: comercio y consultoría, demostrando que ética y rentabilidad pueden coexistir con éxito.

FRENTE A MODELOS EXTRACTIVOS QUE CONCENTRAN BENEFICIOS Y GENERAN IMPACTOS NEGATIVOS EN LOS ECOSISTEMAS Y LAS COMUNIDADES, COPADE DEFIENDE UN ENFOQUE BASADO EN LA TRAZABILIDAD

Un ejemplo destacado de este enfoque es WoodLife, la única marca de madera del mundo que posee simultáneamente las certificaciones FSC, Madera Justa, WFTO y Huella ASG. Cada producto comercializado por WoodLife garantiza trazabilidad completa, gestión responsable de los recursos y que los beneficios lleguen directamente a las comunidades productoras. Este modelo convierte el Comercio Justo en una ventaja competitiva, ofreciendo productos de alta calidad respaldados por un compromiso ético y ambiental único a nivel global, lo que refuerza la posición de España como referente en sostenibilidad industrial.

Según datos de COPADE, iniciativas como WoodLife han permitido que comunidades productoras incrementen sus ingresos de manera sostenible, mientras que las empresas que incorporan productos certificados reportan mejoras reputacionales y mayor diferenciación en el mercado. La tendencia refleja un cambio creciente: cada vez más actores empresariales y consumidores buscan productos que combinan calidad, ética y sostenibilidad, y COPADE lidera este movimiento desde hace tres décadas.

Este posicionamiento se traduce también en una apuesta clara por trabajar con cooperativas forestales y productores locales, priorizando cadenas de suministro responsables y transparentes, donde el impacto social y ambiental positivo sea real y verificable. COPADE desarrolla sus proyectos junto a comunidades que gestionan los recursos forestales de manera sostenible, garantizando que el valor generado permanezca en los territorios y contribuya directamente a mejorar las condiciones de vida de las personas que dependen del bosque.

Frente a modelos extractivos que concentran beneficios y generan impactos negativos en los ecosistemas y las comunidades, COPADE defiende un enfoque basado en la trazabilidad, la gobernanza local y el respeto a los derechos sociales y ambientales, alineado con los estándares internacionales de Comercio Justo y gestión forestal responsable. Esta visión refuerza su compromiso con un comercio de la madera ético, transparente y orientado al desarrollo sostenible a largo plazo.