Cooperativas se suma al enfado del resto del sector y denuncian la «bajada injustificada» de los precios del melón y la sandía

Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha ha denunciado este martes «la bajada injustificada de los precios» del melón y sandía en Castilla-La Mancha, que están cayendo por debajo de los costes de producción en pleno ecuador de la campaña.

El portavoz del sector, José Ángel Serrano, ha calificado la situación de «desilusionante» y ha advertido que se está incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria, ha informado Cooperativas en nota de prensa.

A pesar de esta caída, Serrano confía en una pronta recuperación de las cotizaciones, impulsada por el aumento de las temperaturas y la llegada al mercado de productos de menor calidad procedentes de otras comunidades.

Para regular el mercado, el sector recomienda reducir la oferta y mantener parte de la producción en campo, a la espera de un repunte de la demanda y los precios.

El portavoz de la Sectorial del Melón y la Sandía ha hecho una llamada a la unidad del sector para proteger los intereses comunes.

Además, Serrano ha solicitado a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural un apoyo reforzado para el cultivo del melón y la sandía, considerado uno de los principales cultivos sociales de Castilla-La Mancha.

Esta denuncia por la «bajada injustificada» de los precios del melón y la sandía se suma a la de ASJA Ciudad Real, que la pasada semana destacaba que, según los datos de la tercera y última lonja hortofrutícola celebrada hasta la fecha en Manzanares el pasado 6 de agosto, los precios del melón ya oscilaban entre los 0,08 y 0,22 €/kg según categoría, mientras que la sandía no supera los 0,10 €/kg en sus variedades más comercializadas.