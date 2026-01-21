Cooperativas pide «suficientes» fondos de la PAC que garanticen el papel y el futuro de las organizaciones de productores

Cooperativas Agroalimentarias de España ha pedido este miércoles al Gobierno que se garanticen «suficientes» fondos de la PAC para desarrollar las organizaciones de productores en el próximo periodo 2028-2034.

El presidente de Cooperativas, Ángel Villafranca, ha mantenido una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas en la sede de ese departamento, donde las cooperativas han celebrado igualmente el encuentro de su consejo rector.

En declaraciones a los periodistas, Villafranca ha explicado que quieren «medidas y presupuestos» en la PAC, así como la garantía de que las ayudas que se destinen al sector agroalimentario «no haya que discutirlos» en los países y las regiones con otros sectores, en un clara alusión a la posible nacionalización de las ayudas.

«Hemos pedido (al ministro) que las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, frutos secos e incluso el programa del vino estén garantizadas desde la PAC desde Europa», ha insistido el responsable, que ha reclamado «suficientes fondos» para su desarrollo.

En ese sentido, ha criticado que con una posible cofinanciación de la política agraria se pueda «correr el riesgo de tener una agricultura a dos niveles distintos»: la que cuente con dinero y medidas concretas frente a otra sin inversión.

«El objetivo está claro: garantizar que a España siga viniendo el mismo presupuesto que con la actual PAC», según Villafranca, quien ha trasladado a Planas que puede contar con ellos para trabajar unidos junto a las comunidades autónomas en lograr dicho fin.

DUDAS SOBRE REALMENTE SE LLEGA A BLOQUEAR O NO EL ACUERDO CON MERCOSUR Y OTRAS PREOCUPACIONES

Sobre la paralización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur por parte del Parlamento Europeo, el presidente de Cooperativas ha señalado que «esperarán a ver realmente si el acuerdo llega a bloquear algo o no».

En la reunión también ha mostrado al ministro su preocupación por los precios de los fertilizantes y el uso de fitosanitarios, ante la necesidad de seguir contando con materias activas que permitan al sector seguir siendo competitivo.

Villafranca ha recalcado, además, la importancia de reflejar el acceso al agua como forma de garantizar la producción de alimentos en el futuro acuerdo sobre la PAC.