Cooperativas insiste en que «no somos el problema, somos la mejor solución», pero recalca que los precios los marca el mercado

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha celebrado su Asamblea General de forma telemática, en la que Ángel Villafranca Lara ha sido reelegido por unanimidad presidente. También han sido reelegidos los miembros que conforman la presidencia, Juan Rafael Leal, vicepresidente primero, Cirilo Arnandis, vicepresidente segundo, Jerónima Bonafé, secretaria y José Montes, vicesecretario, a la vez que, en medio de un clima de tensión que vive en el campo, se ha insistido en que «no somos el problema del sector, somos la mejor solución para la defensa de la renta de los agricultores y ganaderos».

En la línea de su reciente artículo de opinión, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, ha destacado en su discurso que “las cooperativas no son el problema del sector, son la mejor solución para la defensa de la renta de los agricultores y ganaderos. Incluso las cooperativas más modestas aportan más valor añadido a sus socios que lo que pueden encontrar fuera de ellas, si no, no permanecerían”.

Villafranca ha señalado que el sector agrario, productor de alimentos, «vive del mercado que retribuye los productos en función de la oferta y la demanda. Para alcanzar una mayor retribución, que es el objetivo de las cooperativas, se necesita más dimensión, avanzar en la cadena de valor, innovar, más internacionalización, etc. Villafranca ha reiterado que por mucho que nos organicemos las cooperativas, difícilmente vamos a poder alterar la ley de la oferta y la demanda y, en consecuencia, el precio, menos aún en mercados globalizados».

“HAY QUE MEJORAR LOS PRECIOS QUE PERCIBEN AGRICULTORES Y GANADEROS PERO TAMBIÉN HAY QUE TENER EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS DE LOS MERCADOS”

Respecto a la Ley de la Cadena Alimentaria, Villafranca ha afirmado que compartimos su objetivo que es mejorar los precios que perciben agricultores y ganaderos por sus productos, y que para ello debe perseguir las prácticas comerciales desleales y mejorar las relaciones entre los operadores. El presidente ha destacado que a juicio de Cooperativas Agro-alimentarias de España la ley debe respetar la relación mutualista socio-cooperativa.

En cuanto a los contratos alimentarios, según Villafranca, la ley debe tener en cuenta las circunstancias de los mercados, así como el resto de los elementos que configuran un precio, los costes de producción, pero también la evolución de los precios del mercado, la calidad, la cantidad, el origen, las modalidades de entrega, etc. Por último, ha destacado que además de los precios en origen y al consumidor, es necesario conocer los precios en eslabones intermedios y esta debe ser una de las principales aportaciones del Observatorio de la cadena Alimentaria.

Con respecto al papel de las cooperativas ha señalado que podrían ordenar mejor las campañas de comercialización de los productos agroalimentarios. Villafranca ha destacado que «nos falta creer más en nuestras posibilidades, más confianza mutua e instrumentos que permitan organizarnos económicamente. La figura de las Organizaciones de Productores (OPs) y sus Asociaciones puede ser una herramienta adecuada para esta mayor organización comercial», ha concluido.

En la clausura de la Asamblea ha participado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Planas ha reconocido la gran fuerza del movimiento cooperativo agroalimentario en España, con una facturación que representa más del 60% de la producción final agraria y casi el 30% del valor de las ventas netas de la industria alimentaria.

El ministro ha destacado que las cooperativas forman parte del futuro de la agroalimentación española y, que es necesario fomentar las 3 “d” la dimensión, la diversificación y la digitalización para conseguir cooperativas del siglo XXI.

PREMIOS COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ESPAÑA 2020

Durante la clausura de la Asamblea se han entregado los Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España 2020, que han recaído en las cooperativas OLEOESTEPA de Estepa, Sevilla (categoría Cooperativa del Año), la Cooperativa de Viver de Castellón (categoría Desarrollo Rural), COLIVAL de Valdepeñas, Ciudad Real (Igualdad de Oportunidades) y Latxa Esnea de Idiazabal, Guipúzcoa (Innovación).

OLEOESTEPA, Sociedad Cooperativa Andaluza de Estepa, Sevilla

El jurado ha destacado a OLEOESTEPA por la importancia de esta cooperativa en el territorio, es un referente en su zona. Es una de las cooperativas más importantes en la elaboración y comercialización del aceite de oliva virgen extra, que integra a 18 almazaras y cuenta con 6.500 socios. El jurado también ha destacado su apuesta por la sostenibilidad en sus tres áreas, económica, social y medioambiental. Además, han valorado su estrategia por la calidad y su marca presente en los mercados, así como las actividades que lleva a cabo a nivel cultural y solidario, y sus acciones en Igualdad de Oportunidades.

COOPERATIVA OLEÍCOLA SERRANA DEL PALANCIA de Viver, Castellón

Su compromiso con el territorio, la diversificación de actividades que lleva a cabo, su apuesta por la incorporación de jóvenes y la participación de mujeres, han sido algunos de los aspectos que ha destacado el jurado. Además, han valorado los servicios que ofrece a los socios y a la población y la apuesta por una variedad de productos de calidad, entre ellos su aceite de una variedad autóctona y una legumbre que están recuperando también de la zona.

COOPERATIVA OLIVARERA DE VALDEPEÑAS COLIVAL de Valdepeñas, Ciudad Real

El jurado ha destacado la iniciativa de esta cooperativa con su proyecto ALMA DE MUJER, mediante el cual pretenden dar a conocer a la mujer en el sector oleícola, mostrar las mujeres que ostentan los diferentes puestos detrás de una botella de zumo de aceituna y siempre con un denominador común que es el amor por el AOVE. Esta cooperativa cuenta con un Plan de Igualdad con objetivos claros y definidos para los próximos años.

COOPERATIVA LATXA ESNEA de Idiazábal, Guipúzcoa

El jurado ha premiado a esta cooperativa por su iniciativa en dar salida y valorizar un producto como es la lana, considerado casi un residuo de difícil comercialización. Para ello la cooperativa, que además produce quesos D.O Idiazabal, ha logrado en cooperación con otras entidades, avanzar en la fabricación de un producto de plástico biodegradable a partir de colágeno y lanas y obtener así dos productos film acolchados y macetas biodegradables.