Cooperativas Extremadura se suma a las protestas, critica el estancamiento de la política agraria europea y exige respuestas urgentes

Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura ha manifestado su apoyo a las movilizaciones del sector agrario de la región, previstas para los próximos días 16 y 23 de enero, en defensa del campo extremeño y de la labor que realizan diariamente las cooperativas y sus agricultores y ganaderos socios, a la par de denunciar el estancamiento de la política agraria europea y exigir respuestas urgentes para el campo extremeño.

La federación, que representa al cooperativismo agroalimentario extremeño, recuerda que ya ha reclamado en diversas ocasiones una PAC más justa, viable y adecuadamente financiada más allá de 2027, así como un Marco Financiero Plurianual acorde con los retos del sector; así como su rechazo al acuerdo UE-Mercosur al carecer de garantías eficaces sobre la reciprocidad de las normas de producción y de salvaguardias.

En este sentido, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura recuerda que el motivo de las protestas afecta a toda la sociedad, ya que son los agricultores y ganaderos los que producen alimentos de calidad, con todas las garantías de trazabilidad y cumpliendo con todas las exigencias en seguridad y bienestar animal, que no se exigen a otros alimentos procedentes de los países de Mercosur.

Así, invita a toda la sociedad a sumarse a estas reivindicaciones y exige a la UE respuestas urgentes al sector agrario, que lleva años reclamando las mismas soluciones ante unos problemas continuados, generados por la falta de diálogo de la Administración europea con el sector.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura aboga por políticas agrarias realistas, que reconozcan el carácter estratégico de la agricultura y la ganadería en el actual contexto geopolítico y en el marco de los debates de la reforma del marco financiero y de la PAC.

Además, reclama un mayor apoyo de las políticas europeas, nacionales y regionales para desarrollar el modelo de empresa cooperativas agroalimentarias, empresas propiedad de los agricultores y ganaderos que estructuran, permiten el acceso al mercado, aportan valor y rentabilidad a sus socios, reducen costes de producción, impulsan el empleo, el crecimiento y los servicios en las zonas rurales de las que nunca se deslocalizan.