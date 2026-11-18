Cooperativas Agroalimentarias de España reafirma su firme defensa de la resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que activa la retirada temporal y el almacenamiento obligatorio del 12% de la producción de aceite de oliva. Y es que, apenas una semana después de su publicación en el BOE, el pasado 6 de noviembre, la medida ya empieza a dar sus frutos y a revertir, de manera inmediata, la tendencia continuada a la baja que registraban los precios en origen, con repuntes del 1,34% en el aceite virgen extra, del 2,65% en el virgen y del 1,49% en el lampante.

Frenar el desplome incesante de las cotizaciones era una de las principales razones por las que el sector urgía la activación de este mecanismo de regulación. Antes de la publicación de la norma, el mercado se encontraba en una situación de caída libre que comprometía la viabilidad de los agricultores, con el aceite lampante cotizando en torno a los 2.800 euros la tonelada y el virgen extra, alrededor de los 3.200 euros la tonelada.

Las estadísticas reflejaban retrocesos de más de 50 euros por tonelada semanales desde el mes de septiembre. Sin embargo, en la primera semana tras su entrada en vigor (del 9 al 15 de noviembre), los datos de PoolRed ya muestran un cambio de tendencia con repuntes del 1,34% en el aceite virgen extra, del 2,65% en el virgen y del 1,49% en el lampante.

DEFIENDE UN MECANISMO “MUY GARANTISTA” QUE MODERA LA PRESIÓN VENDEDORA Y PROTEGE LA RENTA DE LOS OLIVAREROS Y APORTA SEGURIDAD A COMPRADORES Y CONSUMIDORES

Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias de España confía en que la inmovilización del aceite de oliva, que afecta a unas 188.000 toneladas hasta el 30 de septiembre de 2027, desplegará toda su eficacia a lo largo de los sucesivos meses y logrará ordenar el mercado, pese a la controversia surgida en estos primeros días en torno a su aplicación.

Para la organización, muchos de estos cuestionamientos responden estrictamente “a intereses particulares de ciertos operadores que, en ningún caso, buscan el beneficio del conjunto del sector olivarero”.

En este sentido, Cooperativas Agro-alimentarias de España recuerda que “nos enfrentamos a un escenario de sobreoferta histórica, con unos aforos que prevén una cosecha superior a 1,6 millones de toneladas que, sumada a las existencias iniciales, supone una disponibilidad del 120% respecto a la media de las últimas seis campañas y la cantidad de aceite disponible para comercializar es un 120% de las dos campañas de mayor comercialización de los últimos seis años”.

Se trata de un escenario “muy preocupante”, que ha llevado a Cooperativas Agro-alimentarias de España a trabajar con el Ministerio en un mecanismo “muy garantista” que, -previa consulta a las comunidades autónomas y a todas las organizaciones sectoriales- modera la presión vendedora en los meses de mayor molturación, protege la renta de los olivareros frente a oscilaciones bruscas y aporta seguridad tanto a compradores como a consumidores.

Cooperativas Agro-alimentarias de España lamenta la demagogia y desinformación surgidas en torno a la supuesta repercusión negativa del mecanismo del artículo 167 bis sobre la competitividad internacional o a la calidad del aceite de oliva español. A este respecto, aclara que esta inmovilización otorga plena flexibilidad y libertad a cada almazara para elegir qué categoría de aceite retirar, y que, en realidad, se trata de un excedente que en cualquier caso iba a permanecer almacenado al final de la campaña, al ser un volumen de aceite que difícilmente se iba a poder comercializar.

LA RETIRADA PREVISTA SUPONE MENOS DE 200.000 TONELADAS, “ UN VOLUMEN INFERIOR INCLUSO A LAS EXISTENCIAS QUE SE PREVÉ QUE QUEDEN AL FINAL DE CAMPAÑA”

Y es que, se estima que en esta campaña, en el mejor de los casos, España ponga en el mercado, entre consumo interior y exportaciones, a 1.685.000 toneladas. Incluso si se cumplieran esas previsiones tan elevadas de ventas, quedarían como enlace unas 465.000 toneladas de aceite al finalizar la campaña.

Cabe recordar que la retirada prevista supone menos de 200.000 toneladas. Por tanto, “es un volumen inferior incluso a las existencias que se prevé que queden al terminar el mes de septiembre, final de campaña”.

En cuanto a quienes defienden que se limiten las importaciones de aceite procedentes de países como Túnez o Marruecos, en lugar de que los olivareros españoles almacenen su aceite, la organización recuerda que España forma parte de la Unión Europea, y que, por tanto, “no puede decidir por su cuenta prohibir las importaciones de aceite de oliva, porque la política comercial y los aranceles son competencias comunitarias”.

Por esta razón, “las importaciones, nos guste más o menos, van a seguir entrando”, aunque desde la federación subrayan que llevan años exigiendo, tanto en el Ministerio como en Bruselas, que el aceite de terceros países cumpla todas las exigencias aplicables a los agricultores europeos, que exista trazabilidad y transparencia sobre su origen y que la Unión Europea tenga en cuenta la situación de sus productores cuando negocia acuerdos comerciales o concede ventajas arancelarias a otros países productores, solicitando además a la Comisión Europea la supresión del régimen de perfeccionamiento activo en el aceite de oliva.

En definitiva, Cooperativas Agro-alimentarias de España pide “sensatez” al sector y que no contribuya a difundir informaciones infundadas en contra de la medida 167 bis. Asimismo, reclama confianza en una herramienta que ofrece amplias garantías, como demuestra la inclusión de la cláusula de revisión a partir del 31 de diciembre de 2026, que permitirá reducir el porcentaje de retirada si la evolución de la cosecha, la demanda o los precios lo aconseja.