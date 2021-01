Cooperativas desvela lo que todos sabían: Han vendido aceite por debajo de su coste por una norma «incumplible»

Cooperativas españolas ha confirmado lo que todo el mundo sabía: Han vendido en estos últimos meses aceite por debajo de su coste de producción pese a la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en febrero de 2020, un cambio normativo que teóricamente prohíbe esta práctica pero que consideran «incumplible».

Así lo ha revelado este miércoles 20 en el Congreso de los Diputados el responsable del sector del aceite en Cooperativas Agro-alimentarias de España, Rafael Sánchez de Puerta, quien ha comparecido ante la Comisión de Agricultura para analizar el funcionamiento de dicha ley.

«Después de que entrara en vigor, los compradores de aceite obligaron a firmar un contrato en el que se decía que el precio pactado cubría los costes de producción. Al final los presidentes de las cooperativas estaban obligados a firmarlo a pesar de saber que estaba muy alejado de la realidad», ha reconocido.

«SI HUBIÉRAMOS TENIDO QUE CUMPLIR LA LEY, NOS VERÍAMOS ABOCADOS A NO PODER VENDER LA PRODUCCIÓN DE AQUELLOS OLIVAREROS QUE TIENEN MAYORES COSTES”

Sánchez de Puerta ha recordado que durante la pasada campaña «el precio del aceite estuvo en general muy por debajo de los costes», por lo que en esa tesitura, la única alternativa que había era «dejar de vender» o firmar.

«Si hubiéramos tenido que cumplirlo, nos veríamos abocados a no poder vender la producción de aquellos olivareros que tienen mayores costes. Además, en este sector hay un volumen importante de importaciones y lo que no vendemos nosotros, lo venden otros países», ha defendido.

El también vicepresidente de Dcoop ha recalcado que existe una disparidad total entre los costes que soportan los olivareros en función de las características de su explotación (si son intensivos o tradicionales, de regadío o de secano, etc.), y en una cooperativa se agrupan agricultores de todo tipo.

«Hay muchos tipos de olivar que no podrían vender sus producciones muchos años, cuando los precios del mercado no cubren sus costes. A todos nos gustaría que se cumpliera la ley y vender por encima de los costes, pero no es una actitud realista», ha razonado.

La situación creada tras la modificación de la normativa ha generado problemas a los grupos cooperativos, ya que hay socios que podrían denunciar el incumplimiento de la legislación vigente, aunque Sánchez de Puerta ha insistido en la dificultad para que se impongan sanciones a los compradores al existir un contrato en el que se especifica que el precio supera el coste de producción.

En Cooperativas abogan por que ese coste mínimo que se utiliza como base sea establecido en base a una «media ponderada» de todo el sector -en vez de hacerlo de forma individual en el caso de cada productor-, un cálculo que en su opinión corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Además, para que la normativa tuviera sentido habría que impedir que pudiera llegar aceite importado a España por debajo de esos precios mínimos.

Sánchez de Puerta ha insistido en que el precio del aceite varía de forma notable cada campaña en función de si las cosechas son excedentarias o no, por lo que otra de las claves pasaría por permitir al sector autorregularse retirando una parte de su producción cuando ésta sea muy alta para sacarla al mercado posteriormente.