Cooperativas defiende en Bruselas la relevancia estratégica del sector de la aceituna de mesa y alerta de las dificultades para exportar a terceros países

Julio Roda, director general de la cooperativa Agrosevilla y representante de Cooperativas Agroalimentarias de España, ha defendido este jueves 15 en Bruselas la relevancia estratégica de la aceituna de mesa y alertado de las dificultades para exportar a terceros países en el Grupo Consultivo de la Comisión Europea de acceso al mercado en cuestiones sanitarias y fitosanitarias.

Durante su intervención, Roda ha subrayado la importancia estratégica del sector de la aceituna de mesa en España, tanto por su contribución al empleo, 130.000 en las zonas rurales como por su aportación a la triple sostenibilidad, trasladando además las crecientes dificultades para exportar a países terceros en un contexto de demanda creciente.

España es el tercer productor mundial de aceituna de mesa, solo por detrás de Egipto y Turquía, y representa el 17% de la producción mundial. Es un sector claramente orientado a los mercados exteriores, el 65% de la aceituna de mesa se destina a la exportación. De ese volumen, el 60% tiene como destino países fuera de la UE, donde el consumo de este producto continúa creciendo.

En la actualidad, Estados Unidos es el principal mercado de exportación extracomunitario para la aceituna de mesa española, concentrando el 16% del total, seguido del Reino Unido con un 6%. En este contexto, Julio Roda ha puesto de relieve el grave impacto que los aranceles impuestos en 2018 a las aceitunas negras españolas han tenido sobre el sector, que ha estado soportando un 66% de aranceles, provocando una caída de las exportaciones del 71%.

ABOGAN POR LA NECESIDAD DE COMBINAR EL IMPULSO A LAS EXPORTACIONES EUROPEAS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MERCADO INTERIOR, ANTE LA AGRESIVA ESTRATEGIA DE PAÍSES COMO EGIPTO

Asimismo, ha señalado que, tras el acuerdo entre la UE y Estados Unidos, las aceitunas verdes europeas están sujetas a un arancel del 15%, mientras que las negras afrontan un gravamen del 40%. Estas cifras contrastan con el 10% aplicado a competidores como Egipto, Marruecos, Turquía o Argentina, lo que sitúa a la aceituna europea en clara desventaja en un mercado clave.

Julio Roda también ha expuesto las principales barreras existentes para acceder a mercados emergentes, especialmente en Asia —como Corea del Sur, India, Japón, los países de Indochina— y en Australia, todos ellos con un elevado potencial de crecimiento para la aceituna de mesa española. En este sentido, ha instado a las autoridades europeas y de los Estados miembros a intensificar los esfuerzos para reducir y eliminar estas dificultades, así como a reforzar las acciones de promoción en dichos mercados.

Por último, el representante de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha agradecido la celebración de este Comité, que permite trasladar directamente a las instituciones europeas las preocupaciones del sector. Ha recordado que, aunque la producción de aceituna de mesa tenga un peso relativo menor a nivel comunitario frente a otros sectores, su importancia es crucial a escala local por su impacto en el empleo y la cohesión territorial.

Al mismo tiempo, ha subrayado la necesidad de combinar el impulso a las exportaciones europeas con medidas de protección del mercado interior, ante la agresiva estrategia exportadora de países como Egipto, que está generando dificultades a la aceituna, incluso dentro de la propia UE.