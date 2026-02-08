Cooperativas alerta de la alta mortandad y abortos de ganado por la lengua azul y pie ayudas ante la crítica situación que atraviesa el sector

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha mostrado su preocupación por el grave impacto que la lengua azul está teniendo en las ganaderías y sus cooperativas, debido a la mortandad de animales y abortos registrados, lo que se traduce en unas importantes pérdidas económicas.

El Consejo Sectorial de Ovino de Cooperativas ha mantenido una reunión en la Consejería de Agricultura para abordar la crítica situación que atraviesa el sector, que “se ve agravada por problemas estructurales del sector ovino, como la falta de mano de obra, la falta de relevo generacional y la complejidad burocrática, un cóctel explosivo que está provocando una alarmante bajada del número de ganaderos y de cabezas de animales en el medio rural”.

En cuanto a la gestión de la lengua azul, las cooperativas han agradecido la implicación de la Administración para garantizar el suministro continuo de vacunas y el mantenimiento de las subvenciones para la aplicación de los serotipos 3 y 8 durante este año 2026.

AYUDAS: DESACUERDO CON LA MODULACIÓN APLICADA, AL CONSIDERAR QUE PERJUDICA A LAS EXPLOTACIONES CON MAYOR CENSO Y, POR TANTO, MÁS PROFESIONALIZADAS

Asimismo, han demandado a la Consejería que siga insistiendo y transmitiendo al sector la importancia de que los ganaderos vacunen a sus animales para contrarrestar esta enfermedad.

En cuanto a las ayudas concedidas, pese a que el sector reconoce el esfuerzo inversor realizado por la Junta de Andalucía, la federación ha expresado su desacuerdo con la modulación aplicada, al considerar que perjudica a las explotaciones con mayor censo y, por tanto, más profesionalizadas, las cuales reciben un importe menor por animal.

Del mismo modo, se ha denunciado la exclusión de los cebaderos de estas líneas de ayuda, ya que estos centros también han sufrido numerosas bajas debido a la enfermedad.

El sector ha insistido en la necesidad de que la Administración apoye la constitución de una Organización de Productores (OP) en el sector, una demanda histórica de los ganaderos de ovino.

Cooperativas también reclama mayor información sobre el presupuesto, los plazos y las fases de implementación del I Plan Estratégico de Ganadería Extensiva en Andalucía.

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha insistido a la Consejería en la necesidad de dotar de fondos este plan “para que deje de ser un documento de intenciones y se convierta en una herramienta real que aborde problemas como el relevo generacional y los efectos del cambio climático, dos de los retos más acuciantes del sector del ovino”.