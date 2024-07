Cooperativas Agroalimentarias España abandona la interprofesional Intercitrus al ver que sus actuaciones han entrado en un bucle insostenible

Cooperativas Agroalimentarias de España ha anunciado que abandona la interprofesional citrícola Intercitrus al considerar que este organismo ha entrado en un bucle en sus actuaciones que «ya es insostenible y, llegados a este punto, nuestros órganos de gobierno han decidido salir de él. Reorientar nuestros esfuerzos. No estamos siendo útiles quedándonos en esa posición», según señala en un artículo de opinión el presidente del Grupo de Trabajo de Cítricos, Cirilo Arnandis.

En su largo artículo, el dirigente de Cooperativas explica los orígenes y las distintas situaciones por las que ha pasado Intercitrus en estos últimos 25 años. Desde sus inicios «donde la organización fue pionera y logró aglutinar los intereses del sector citrícola español generando un foro de diálogo e intercambio» hasta una segunda etapa, «cuando los miembros de la organización fuimos incapaces de poner nuestros objetivos comunes por delante de algunos particulares y, de la noche a la mañana, se apagó la luz, en 2012», hasta una tercera y última etapa cuando «en 2020, decidimos encender, otra vez juntos, una candela. Cooperamos todos generosamente y fuimos capaces de actualizar administrativamente la organización, de dotarle de medios físicos y personales y de reanudar cierta actividad de interlocución (interna, además de con las administraciones autonómicas, estatales, comunitarias y con otras organizaciones europeas) que resultó de gran utilidad, particularmente en el terreno de la política fitosanitaria».

Tras recordar que en verano de 2022, Cooperativa Agro-alimentarias de España accedió a la presidencia y «propuso dos grandes objetivos para su mandato anual, a través de los cuales consolidar el relanzamiento de la interprofesional: uno, consensuar un modelo de contrato de compraventa de mandarinas y naranjas y, dos, relanzar un proyecto de promoción del consumo de ambos productos. Esos mismo objetivos guiaron también nuestra actividad como vicepresidentes en la campaña 2023-2024», pero sin embargo se han encontrado con que «no hemos sido capaces de reunir los suficientes apoyos para este tipo de iniciativas»

Después de estos dos últimos años, «no podemos ocultar (y no hemos podido evitar) que la interprofesional se encuentra en un bucle: no homologamos un contrato que sin embargo utilizamos generalizadamente, y condicionamos el relanzamiento de la actividad promocional a la existencia de esa homologación, imposibilitando así emprender la iniciativa que todo el sector -todo- considera que es prioritario… Es un bucle incomprensible y absurdo, en el que Cooperativas Agro-alimentarias de España se encuentra atrapada con enorme impotencia y frustración. Volvimos a dejar pasar el tren de la convocatoria de ayudas comunitarias a la promoción (convocatoria 2024) y percibimos que este barco no llegará a ningún puerto».

Por todo esto, para Cooperativas «ese bucle es ya insostenible y, llegados a este punto, nuestros órganos de gobierno han decidido salir de él. Reorientar nuestros esfuerzos. No estamos siendo útiles quedándonos en esa posición. Por eso, pedimos disculpas si quedaba alguna baza que no hemos sido capaces de jugar y decidimos dar un paso atrás. Un paso hacia fuera. Hasta aquí hemos llegado las cooperativas como miembros de Intercitrus».

pese a su amrcha, Cooperativas deja clara su «firme convicción de que esta decisión de nuestros socios, no es destructiva, es constructiva. Ponemos un punto y aparte y, desde ya, estamos a disposición y apoyaremos incondicionalmente cualquier iniciativa que el sector citrícola español pueda imaginar para el futuro».