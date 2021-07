Cooperativas Agro-alimentarias de España solicita medidas efectivas que garanticen la rentabilidad del sector lácteo

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha defendido en la reunión mantenida el lunes con Fernando Miranda, Secretario General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la necesidad de tomar acciones reales y urgentes para solventar los problemas de generación de valor y salvar la rentabilidad del sector lácteo que, aunque conocidos, se han puesto claramente de manifiesto en el Estudio de la Cadena de Valor y Formación de Precios en la Leche Líquida Envasada de Larga Duración, (LELD) aprobado la semana pasada en el Observatorio de la cadena del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El estudio del Ministerio pone de manifiesto lo que desde Cooperativas Agro-alimentarias de España ya hemos trasladado en numerosas ocasiones, “que más del 50% de la leche que se comercializa en España lo hace por debajo de lo que cuesta producirla”. Este alto porcentaje de leche vendida por debajo de su coste destruye valor, algo expresamente prohibido en la Ley de la Cadena recientemente modificada por el Gobierno.

«LAS GANADERAS, LOS GANADEROS, LAS COOPERATIVAS Y LAS INDUSTRIAS LÁCTEAS NO PUEDEN SEGUIR DESCAPITALIZÁNDOSE Y PELEANDO POR REPARTIR PÉRDIDAS”

Esta situación de destrucción de valor en la cadena láctea no es un hecho coyuntural, sino que se trata de un problema estructural que lleva arrastrándose más de una década, y que en este momento ha empeorado por la subida de los costes de producción, especialmente los precios de materias primas. Es importante recordar que el estudio se ha realizado con datos de costes de los años 18/19 y 20 no contemplando por tanto las importantes subidas de costes de producción (especialmente los costes de alimentación) que se han producido en los últimos 9 meses, agravando todavía más una situación que ya no era sostenible.

Cooperativas Agro-alimentarias de España considera imprescindible, a la vista de los datos presentados, tomar medidas para salvar la rentabilidad del sector lácteo. «Las ganaderas, los ganaderos, las cooperativas y las industrias lácteas no pueden seguir descapitalizándose y peleando por repartir pérdidas. Los distintos eslabones del sector lácteo deben cumplir la Ley de la Cadena, deben crear valor, no destruirlo, y el importe de la leche y los lácteos deben ser reflejo del coste económico y social que representan. La Administración, por su parte, debe velar por el estricto cumplimiento de la Ley y tomar iniciativas que den una respuesta rápida a los afectados por su incumplimiento», señalan en una nota..

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por su parte, señaló ser consciente y estar sensibilizado con la situación que atraviesa el sector, y se comprometió a poner en marcha diferentes iniciativas con objeto de asegurar el cumplimiento de la Ley de la Cadena confiando que se puedan visualizar los resultados en el corto plazo. Aunque Cooperativas Agro-alimentarias de España valora este compromiso, insistió en la necesidad de que estas medidas sean eficaces en el corto plazo ya que la situación es absolutamente insostenible para las ganaderas y los ganaderos.