Cooperativas Agro-alimentarias de España exige una revisión integral de la norma de calidad del ibérico porque «no refleja la realidad del sector»

Cooperativas Agroalimentarias de España ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la necesidad de llevar a cabo una revisión integral de la norma de calidad del ibérico porque «ya no refleja la realidad del sector»

Tras la reunión de la Mesa Sectorial del Porcino celebrada el pasado 8 de octubre, la Dirección General de Alimentación solicitó a las distintas organizaciones sectoriales propuestas de modificación del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico.

Aunque se trata de un asunto debatido en anteriores ocasiones, el Consejo Sectorial Ibérico de Cooperativas Agro-alimentarias de España refrendó la pasada semana el acuerdo previamente alcanzado: el futuro de la norma de calidad —y, por tanto, del propio sector— debe pasar por una revisión integral.

Destacan que durante los casi doce años transcurridos desde la publicación del Real Decreto, la estructura empresarial y social del sector ibérico ha cambiado de forma significativa. Han evolucionado los medios, las formas y las herramientas productivas, y también las necesidades comerciales y de las personas consumidoras.

Para Cooperativas, «la norma actual, tal y como está redactada, no refleja la realidad del sector, dificulta el trabajo de los operadores y limita su desarrollo transparente».

Por eso, creen que el objetivo de esta revisión «debe centrarse en aportar más transparencia, adaptar los requisitos de producción y transformación a la realidad sectorial y comercial actual, y proteger tanto la estructura social del sector ibérico como la Dehesa, un ecosistema emblemático de nuestro territorio».

Cooperativas Agro-alimentarias de España confía en que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asuma el liderazgo en este proceso y reitera su disposición a colaborar activamente. «Nuestra organización, que representa distintos modelos de producción dentro del sector, considera que trabajar en una modificación integral de la norma es apostar por un futuro sostenible, que garantice a las personas consumidoras una amplia gama de productos de alta calidad, elaborados bajo una norma transparente y adaptada a un modelo productivo en evolución».