Convocan nuevas movilizaciones contra la inasumible subida del precio del gasóleo agrícola

Tras las protestas en Cataluña, la prevista esta semana en Valladolid y la que se prepara en Granada, UPA Andalucía anuncia que vuelve a la calle. «La inasumible subida, el abusivo y vergonzoso incremento del precio del combustible perjudica a toda la sociedad en general, pero muy particularmente a los agricultores y ganaderos que utilizan el gasóleo B para su trabajo diario. Es un hecho que el precio de este gasóleo sigue batiendo todos los récords históricos y se sitúa, de media, entre 1,57 y 1,70 euros el litro como consecuencia, única y exclusivamente, de la especulación de las grandes empresas petrolíferas españolas, que multiplican sus beneficios a costa de toda la sociedad”, asegura la organización

Ante esta situación, el 2º Comité de UPA Andalucía ha aprobado la convocatoria de movilizaciones en las próximas semanas.

“Está muy claro que hay una falta de escrúpulos en el mercado mayorista de carburantes en España. Tal es el inaceptable aumento de sus márgenes de beneficio, a costa del sector primario y de todos los consumidores, que se han comido literalmente los 20 céntimos de euro por litro de ayuda aprobada por el Gobierno central. El gasóleo agrícola costaba, el año pasado, 0,83 euros por litro, casi la mitad que ahora. Y en las últimas semanas, el aumento ha sido continuado e imparable hasta situarse, de media, a 1,57 euros. Una situación extrema para la rentabilidad de nuestras explotaciones que nos lleva a movilizarnos”, explica el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano.

«NUESTROS AGRICULTORES Y GANADEROS NO AGUANTAN MÁS. ESTO HAY QUE PARARLO»

UPA Andalucía llevará a cabo concentraciones a las puertas de los centros logísticos de hidrocarburos en las próximas semanas ante esta situación inasumible subida. Acciones en las que se buscará la unidad de acción del resto de organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas.

“El precio del gasóleo no ha parado de escalar y ha llegado ya a una situación que es insostenible, por lo que no nos dejan otra salida que las movilizaciones. Y queremos que sea en unidad de acción, aunque si tenemos que hacerlo solos, lo haremos. Nuestros agricultores y ganaderos no aguantan más porque no tienen rentabilidad en sus explotaciones mientras que tienen que ver cómo las grandes petroleras siguen aumentando sus beneficios a nuestra costa y a costa de toda la sociedad en general. Esto hay que pararlo”, concreta Cristóbal Cano.

Asimismo, UPA Andalucía se suma al llamamiento serio al Gobierno para que intervenga “con carácter de urgencia” y ponga freno a una situación crítica, inaceptable e inasumible subida.

“Las petroleras aprovechan la invasión de Ucrania para aumentar sus márgenes mientras que los agricultores y ganaderos en particular, y toda la sociedad, sufrimos esa política vergonzosa e implacable de buscar el beneficio a costa de la ruina general. Necesitamos que el Gobierno actúe. No queremos ser un sector subvencionado, sino un sector que viva dignamente de su trabajo con unos precios justos y unos costes de producción asumibles que hagan viables nuestras explotaciones. Estamos cansados de que, por todos los lados, abusen de una forma tan descarada del sector primario. Porque los beneficios que se llevan las petroleras salen de las espaldas de los agricultores y ganaderos y de la sociedad en general”, concluye Cristóbal Cano.