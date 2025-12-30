Convocadas las ayudas para la sustitución de cubiertas de amianto 2026 y poder los tejados de uralita de las explotaciones

Este lunes 29 se publicaba en el BOCYL la convocatoria de ayudas para la sustitución de cubiertas de amianto, de interés para numerosas explotaciones agropecuarias de Castilla y León, en las que aún permanecen los tejados de uralita y recoge la web de asajacyl.com.

El importe total de esta convocatoria de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo asciende a 3.000.000€, si bien con el fin de atender un mayor número de solicitudes, podrá ser incrementado en una cuantía adicional por importe no superior al 100% del total.

El plazo de presentación de solicitudes comienza el 14 de enero de 2026 y permanecerá abierto hasta el 13 de febrero de 2026.

Las ayudas se concederán en régimen de concesión directa, dirigidas a la retirada segura de las cubiertas ligeras que contengan materiales con amianto, así como su sustitución por cubiertas resistentes y transitables libres de amianto.

Podrán ser beneficiarios las personas físicas, las personas jurídicas privadas, comunidades de bienes y otras entidades carentes de personalidad jurídica legalmente constituidas.

Asimismo, se aclara que se consideran gastos subvencionables:

– Los costes de la manipulación, retirada, transporte y gestión del material con amianto realizadas por las empresas especializadas inscritas en el Registro de empresas con riesgo por amianto (RERA). La cuantía de la subvención será el 85% de los gastos que se consideren subvencionables no pudiendo superar 10 euros por metro cuadrado ni 30.000 euros por centro de trabajo.

– El coste de instalación de una nueva cubierta transitable en sustitución de una anterior que hubiere sido retirada por contener amianto, siempre y cuando la instalación de la nueva cubierta se solicite de forma conjunta con la retirada de la cubierta que contenga amianto. La subvención será el 50%, no pudiendo en ningún caso superar el importe de 40 euros por metro cuadrado ni 20.000 euros por centro de trabajo

Condiciones y plazos de realización:

Será subvencionable la retirada realizada por empresa especializada inscrita en el registro de empresas con riesgo por amianto (RERA), así como la sustitución de la cubierta retirada por una nueva resistente y transitable libre de amianto.

Los gastos subvencionables deberán ser efectuados entre 19 de agosto del 2025 y el 30 de junio de 2026, ambos inclusive y la totalidad del pago de los gastos subvencionables deberá efectuarse en el plazo comprendido entre el entre el 19 de agosto del 2025 y el 30 de junio de 2026, ambos inclusive.

El plazo máximo para la presentación de la justificación será de 30 días naturales siguientes a la finalización de la acción. En el caso de que el hecho subvencionable ya se hubiera ejecutado, la documentación justificativa se presentará con la solicitud o en el plazo de los 20 días naturales siguientes a ésta.