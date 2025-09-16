Convocada una tractorada y concentración para protestar por la falta de negociación de los contratos de compra-venta de aceituna de mesa

La Unión Extremadura ha convocado una tractorada y una concentración en Pozuelo de Zarzón el próximo 24 de septiembre para protestar por la falta de negociación de los contratos de compra-venta de aceituna de mesa.

La organización recuerda que el artículo 9 bis de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria establece que la negociación de los contratos agroalimentarios se deben firmar en un plazo razonable de tal manera que la dilación de los mismos suponga la debilitación en la otra parte.

Sin embargo, denuncian que las industrias elaboradoras de aceituna de mesa «están retrasando de manera injustificada la firma de los contratos de compra-venta de aceituna de mesa con el fin de presionar al sector productor a que negocia el precio a la baja por la presión de la maduración de las aceitunas. Los productores siguen reivindicando que el precio que deben reflejar los contratos es el que estipula la Ley mencionada, nunca por debajo de los costes de producción, calculados en 1,10 €/kg más el porcentaje de beneficio del agricultor calculado a modo de ejemplo en 1,32 €/kg de media».

NO ACEPTAN QUE “UNA CAMPAÑA MÁS LOS COMPRADORES SE PONGAN DE ACUERDO PARA PAGAR POR NUESTRO PRODUCTO UN PRECIO QUE ADEMÁS DE ILEGAL ES INMORAL”

Por este motivo, para presionar a las industrias a la firma de los contratos de compra-venta con el tiempo suficiente para no llevar el conflicto al inicio de la campaña de recolección, es por lo que La Unión ha comunicado a la Delegación del Gobierno en Extremadura la convocatoria de un acto de protesta en Pozuelo de Zarzón el próximo 24 de septiembre de las 10 a las 15 horas, con una tractorada y concentración en la rotonda que une las principales carreteras, se va a realizar una marcha de tractores desde los pueblos limítrofes.

Asimismo, aclaran que «si como resultado de dicha concentración no se solventa el problema, se convocará un paro general de recogida de aceitunas en las comarcas productoras, para reivindicar a las industrias un precio justo y a la Administración Regional que en base a las competencias que tiene atribuidas publique de una vez por todas los costes de producción de este producto·.

La Unión deja claro que «no va a permitir que una campaña más los compradores se pongan de acuerdo para pagar por nuestro producto un precio que además de ilegal es inmoral, ya que la demanda internacional de aceituna de mesa es superior a la oferta y además los precios de venta al consumidor están muy por encima de los pagados a los productores por lo que el margen comercial es suficiente para satisfacer el precio reivindicado por los productores».