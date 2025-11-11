Contundente rechazo del sector agrícola europeo a la última propuesta de la CE sobre la PAC: «Es una cortina de humo y unos cambios cosméticos»

La organización europea de agricultores y cooperativas Copa-Cogeca ha destacado este lunes que los ajustes que ha propuesto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presupuesto de la Unión Europea para que los Estados gasten un 10% en el sector agrícola es una «cortina de humo». Y aunque destacan que estos cambios son «un reconocimiento por parte de la Comisión» de que la propuesta inicial del pasado mes de julio es «inaceptable», creen que los ajustes son «cambios cosméticos que ignoran las necesidades» del sector.

«A nuestro modo de ver, los nuevos conceptos presentados por la Comisión Europea durante el fin de semana son pura una pura cortina de humo», afirmó la organización en una carta que envió a los eurodiputados del Parlamento Europeo.

En concreto, Von der Leyen propone que los países de la UE destinen en el sector agrícola «al menos un 10%» de los planes nacionales que deberán presentar a Bruselas para recibir fondos europeos, una cantidad que se añadiría al monto que ya está previsto para la PAC y la Política Pesquera Común.

INSISTEN EN QUE LA PAC «SE MANTIENE EN MENOS DEL 15% DEL GASTO TOTAL DE LA UE, CON UN PRESUPUESTO AÚN UN 20% INFERIOR AL ACTUAL»

Los agricultores consideran que estos cambios son «un reconocimiento por parte de la Comisión» de que la propuesta inicial de presupuesto plurianual que presentó el pasado mes de julio es «inaceptable», aunque creen que los ajustes son «cambios cosméticos que ignoran las necesidades» del sector.

En primer lugar, porque la PAC «se mantiene en menos del 15% del gasto total de la UE, con un presupuesto aún un 20 % inferior al actual».

En segundo lugar, señalan que la Comisión sigue integrando a la PAC en un gran fondo que se llevaría casi un tercio de los dos billones del presupuesto- las ayudas regionales y agrícolas, además de las de pesca y las destinadas a migración y gestión de fronteras, por lo que Bruselas «no ofrece una respuesta genuina» a las demandas del sector.

Y añaden que el objetivo del 10% que propone la Comisión «no proporcionará recursos adicionales para cubrir mejor todos los objetivos e intervenciones de la PAC».

«Las organizaciones agrícolas no comprenden cómo ningún eurodiputado podría estar satisfecho con la carta que ha enviado la presidenta de la Comisión Europea», dijo COPA-Cogeca.