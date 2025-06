Control biológico de plagas agrícolas: Identifican los compuestos químicos que modifican las hormigas en los pulgones a los que protegen

Un equipo de investigación internacional integrado por científicos de la Universidad de Granada, el Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte (IRBI- CNRS-Université de Tours, Francia) y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) (Centro La Mojonera) ha descubierto los compuestos químicos con los que las hormigas marcan a los pulgones a los que protegen. El estudio, publicado en la revista Journal of Chemical Ecology, revela que estos insectos modifican la cutícula de los pulgones a los que pastorean, marcándolos como «buenos productores» de melaza. Este hallazgo podría permitir desarrollar nuevas estrategias para el control biológico de plagas en cultivos

Los responsables del estudio han logrado identificar, por primera vez, los compuestos químicos específicos que las hormigas Tapinoma nigerrimum modifican en la cutícula de los pulgones Aphis gossypii, con los que quedan marcados como buenos productores de melaza y no son depredados.

MARCADORES QUÍMICOS

Al poner en contacto en el laboratorio a hormigas y pulgones, que presentan perfiles cuticulares claramente diferenciados antes de su relación, los investigadores han podido comprobar que, tras tres días de interacción, la cutícula de los pulgones presenta hasta siete compuestos alterados, algunos provenientes de las hormigas. El más destacado, el hidrocarburo 3,15-di-MeC27, abunda en ambos insectos tras el contacto y podría ser la «marca química» con la que las hormigas identifican a los pulgones como productores valiosos de melaza.

El estudio de los compuestos, que se ha realizado en el IRBI mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas y un pormenorizado análisis químico, ha permitido comparar los perfiles cuticulares de pulgones con y sin contacto con hormigas, revelando diferencias evidentes entre ambos.

Conocer las sustancias con las que las hormigas marcan a los pulgones que pastorean, permitirá desarrollar estrategias para alterar la relación entre ambos insectos, consiguiendo que las hormigas depreden a los pulgones en lugar de protegerlos. Esta aplicación será de gran utilidad para favorecer la agricultura sostenible, al reducir el uso de pesticidas en los cultivos afectados y lograr un control biológico de plagas, una de las más difíciles de controlar.

Este estudio ha sido financiado por la Junta de Andalucía (P20_00697), INIA (RTA2015-00012-C02-02) y Region Centre Val de Loire (APR-IA 2012).

Referencia bibliográfica (texto íntegro del estudio)

FORONDA, J., BERVILLE, L., RODRÍGUEZ, E. et al. Chemical Recognition Cues in Ant-Aphid Mutualism: Differentiating, Sharing, and Modifying Cuticular Components. J Chem Ecol 51, 52 (2025). https://doi.org/10.1007/s10886-025-01562-w (https://link.springer.com/article/10.1007/s10886-025-01562-w)