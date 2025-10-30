Contrato millonario por más de diez millones de euros anuales para la exportación de aceite de oliva virgen extra a Estados Unidos

La empresa estadounidense Digital Farm Usa Corp ha firmado un contrato millonario con Granja Digital Al Andaluz para la compra y exportación de aceite de oliva virgen extra desde España, por más de diez millones de euros anuales, hacia el mercado estadounidense, consolidando así un importante acuerdo comercial entre ambos países.

El contrato se ha formalizado con un empresa española especializada en gestión e intermediación, junto con una cooperativa olivarera, S.C.A. del Campo Agrosegura, garantizando la calidad y el origen del producto.

“En esta primera fase, el acuerdo contempla la adquisición mínima de un millón de litros de aceite de oliva virgen extra, con la previsión de incrementar las cantidades anualmente”, explican desde la cooperativa.

El destino principal de la exportación será el estado de Pensilvania, donde la compañía norteamericana planea distribuir el producto a gran escala dentro del mercado estadounidense.

PRÓXIMA ADQUISICIÓN DE TERRENO EN ANDALUCÍA

La americana se encuentra, actualmente, en negociaciones para adquirir una extensa finca de cientos de hectáreas de olivos situada en las provincias de Jaén y Córdoba, con el objetivo de desarrollar un proyecto de cultivo superintensivo.

Como parte de su plan de expansión, está prevista la apertura de una filial en España, lo que permitirá la creación de al menos 15 puestos de trabajo fijos, además de otros empleos temporales vinculados a la producción y la logística.

“Este acuerdo es una apuesta por el aceite de oliva español como referente de calidad y excelencia a nivel mundial. Con esta inversión queremos también contribuir al desarrollo económico local y a su aumento de recaudación fiscal en la zona. Queremos ser parte del futuro sostenible y competitivo del mercado olivarero” explican desde Digital Farm USA Corp.