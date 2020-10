Contra el despoblamiento, son necesarios voluntad y recursos

Elisa Fernández / Presidenta de FADEMUR Castilla-La Mancha

La Covid-19 ha dejado claro que hay que cambiar el modelo, la superpoblacion en algunos territorios frente al despoblamiento en otros es UN SINSENTIDO.

Necesitamos recursos que hagan posible el reparto de la poblacion. Combatir el despoblamiento pasa por actuaciones claras y concretas, no hay que enredarse en grandes discursos, simplemente hay que ACTUAR YA. Creo que esta es la frase más sencilla que podamos decir en las Cortes Regionales durante las intervenciones.

En primer lugar hace falta VOLUNTAD POLITICA, no sólo del Gobierno sino de todos los Grupos Políticos, no debería ser difícil consensuar y adoptar las medidas necesarias; el Despoblamiento no entiende de ideología. Esto también es sencillo. Un pueblo vacío que se muere no entiende de colores.

En segundo lugar, quienes tienen la responsabilidad de legislar deben conocer la realidad del Medio Rural desde dentro. No vemos igual los problemas quienes vivimos en un pequeño municipio que quienes vienen de vacaciones a disfrutar del turismo rural. Hay que dar participación a los colectivos rurales. Los que estamos y trabajamos a diario en entornos rurales, como FADEMUR Castilla-La Mancha, somos quienes conocemos de verdad los problemas y las carencias: por tanto, seguramente podremos aportar muchas soluciones. Ya lo hemos hecho con la presentación de un análisis de la situación de las mujeres rurales en la región.

En tercer lugar, hace falta PRESUPUESTO, mantener y aumentar los servicios básicos es fundamental y eso se hace con dinero, no solo con buenas intenciones. Hay que acertar dónde y cómo se destinan los Fondos Europeos, complementados con fondos propios que deben dirigirse a ofrecer calidad de vida, a fomentar el emprendimiento y el empleo: dos claves fundamentales para frenar el despoblamiento.

El DESPOBLAMIENTO no es solo traer personas a los pueblos. Hay que mantener lo que ya tenemos, que nuestros mayores puedan seguir viviendo en sus municipios con calidad de vida. Que nuestros jóvenes y mujeres no tengan que emigrar en busca de una salida laboral y servicios que no ofrece su municipio. En el medio rural somos “donantes” de muchas cosas: donantes de mujeres y jóvenes formados que terminan en la capital, en otros países porque no tienen posibilidad de desarrollar su formación en los pequeños municipios.

Si las políticas a desarrollar consiguen ese primer objetivo será mucho más fácil conseguir el SEGUNDO, que es poblar nuestro Medio Rural y esto solo puede hacerse apostando por el emprendimiento y el empleo y haciendo que los negocios sean RENTABLES

Algunas de las propuestas de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, de Castilla-La Mancha y desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en la región pasan por la Agricultura Familiar, fomentar la Titularidad Compartida en las explotaciones agrarias, porque somos un sector estratégico en empleo en el medio rural. Por otro lado, son necesarias campañas informativas a posibles beneficiarios de la titularidad compartida, así como una formación extraordinaria a los empleados públicos implicados, que sepan de verdad qué es la titularidad compartida y sepan solucionar problemas concretos a personas concretas.

Y sí, si es necesario, fomentar políticas de discriminación positiva en titularidad compartida a jovenes-Mujeres Titulares, así como fomentar incentivos fiscales, en cotización a la Seguridad Social, y políticas que garanticen precios justos. No nos engañemos, sin rentabilidad no hay negocio.

Y aquí voy, a fomentar nichos de empleo, negocios, a través del emprendimiento, con empleo femenino, y trabajos que de manera tradicional se han hecho, porque sí, sin retribución económica. Claves son la Agricultura, la Artesanía, el Turismo, la creación de cooperativas rurales que atiendan los servicios de proximidad como la atención a la infancia y a personas mayores.

Pero claro, todo esto que es sencillo, bonito y transparente, necesita de manera IMPRESCINDIBLE: simplificar la BUROCRACIA. Por ejemplo, acabar con la Brecha Digital, sin tecnología no despega el Medio Rural, no es posible desarrollar las iniciativas emprendedoras. Algo que es clave para fomentar los Canales cortos de Comercialización que ofrecerán mayor rentabilidad a los negocios

Si a ello le unimos la necesaria adaptación de la FORMACIÓN a la realidad del Medio Rural, como los Certificados de Profesionalidad, cuyos requisitos actuales de Educación hace que sea IMPOSIBLE impartirlos en el Medio Rural, con el hándicap formativo que supone.