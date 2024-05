Continúa la tendencia positiva en la tablilla cerealista con nuevas subidas en la lonja del Ebro aunque con poca operativa

FRUTOS SECOS: Sigue sin cambios la tablilla de las almendras, con una nueva repetición de precios. La operativa sigue siendo corta, con una oferta que no presiona, al haber poco producto en los almacenes. Ante la ausencia de operativa, el sector está pendiente de la nueva campaña, que comenzará con las tempranas en la segunda mitad de agosto. (Ver cotización de los frutos secos de la lonja del Ebro y otras lonjas aquí)

FRUTAS: Manzanas y peras siguen sin cambios en la tablilla de las frutas, con la aparición esta semana de las cotizaciones de las primeras cerezas. Las frutas de pepita compiten ahora con las frutas de verano en los mostradores, pero la falta de existencias en las cámaras permite que se mantengan los precios con fortaleza. Las escasas cerezas que van entrando comienzan a estar disponibles en las tiendas.

PORCINO: Continúa sin haber impulsos para modificar los precios de la tablilla del porcino y la repetición de precios se sigue imponiendo en los principales mercados europeos. El consumo en Europa ha aumentado con la mejora de la climatología, pero todavía no hay un incremento en los precios de la carne que posibilite a su vez unas subidas en los precios de los animales.

LECHONES: Nuevo recorte en la cotización del lechón, más por el alto precio alcanzado que por una oferta que no se coloca. El comprador sigue presionando para bajar precios, aduciendo que el mercado del gordo no termina de arrancar y con unos precios que no hacen rentables los animales que entran ahora para después del verano.