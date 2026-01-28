Continúa la estabilidad del cereal en León pese a las turbulencias en las divisas que encaren al europeo mientras la patata cierra campaña sin cubrir costes

Continúa la estabilidad en los precios de los cereales en la Lonja de León a pesar de que el euro se ha impulsado en el tipo de cambio a 1,20 euros-dólar, valor más alto desde 2021, lo que provoca que el cereal europeo sea menos competitivo y obligue a corregir precios.

En cuando al maíz, los mercados están muy pendientes del discurso que dará este jueves 29 Donal Trump en Iowa, principal estado productor de este cereal, puesto que una de sus promesas electorales era aumentar al 15% el uso de bioetanol en los cortes de gasolina durante todo el año, puesto que en la actualidad y sobre todo en verano el estándar es un corte del 10%; esto aumentaría la cantidad de maíz que se utilizaría para este uso, sacando del mercado parte de la producción récord de este año en EE UU.

En el sector de la patata repetición también de los precios con la campaña ya prácticamente cerrada para el agricultor, en un año que no se han cubierto los costes de producción.

e puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 28-01-2026

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 192,00 193,00 ▲ Cebada ** 185,00 185,00 = Triticale 182,00 183,00 ▲ Centeno 168,00 168,00 = Avena 138,00 138,00 = Maíz * 217,00 217,00 =

* Maíz destino secadero

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =