Unión de Uniones considera insuficientes las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para el sector agrario en el marco de la Orden HAC/1161/2026, publicada recientemente, y reclama mayores reducciones en el IRPF y de la carga tributaria de agricultores y ganaderos para compensar el incremento de los costes de producción que soportan las explotaciones.

La organización reconoce que las reducciones contempladas en la orden suponen un alivio fiscal para los profesionales del campo, pero considera que su alcance «es limitado y que no responde suficientemente a la situación económica que atraviesan numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas».

En concreto, la normativa establece para el ejercicio fiscal 2026 una reducción del rendimiento neto previo equivalente al 35% del precio de adquisición del gasóleo agrícola y al 15% del correspondiente a los fertilizantes para las actividades agrícolas y ganaderas acogidas al sistema de estimación objetiva del IRPF. Asimismo, incrementa del 5 % al 10 % la reducción general del rendimiento neto de módulos aplicable a estas actividades.

Ante estas medidas, Unión de Uniones reclama elevar hasta el 50% la reducción correspondiente al gasóleo agrícola y hasta el 30% la aplicada a los fertilizantes, con el objetivo de compensar en mayor medida el impacto de estos insumos sobre los costes de producción.

Según las estimaciones realizadas por Unión de Uniones, el incremento de estos porcentajes tendría una repercusión positiva apreciable en las declaraciones de la renta de las explotaciones agrarias, al permitir una mayor reducción de los rendimientos sujetos a tributación y, en consecuencia, aliviar la carga fiscal de agricultores y ganaderos.

VEN NECESARIO QUE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS TENGAN EN CUENTA LA REALIDAD ECONÓMICA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

Por otra parte, Unión de Uniones solicita incrementar del 5% al 10% el porcentaje correspondiente a las provisiones y gastos de difícil justificación en el régimen de estimación directa simplificada, así como elevar de 2.000 a 2.500 euros el límite máximo de deducción, para adecuarlo al incremento del coste de la vida. La organización considera igualmente necesario establecer mecanismos equivalentes de alivio fiscal para los agricultores y ganaderos acogidos al sistema de módulos, teniendo en cuenta las particularidades de este régimen.

Unión de Uniones considera necesario que las medidas tributarias tengan en cuenta la realidad económica de las explotaciones agrarias, especialmente en un contexto en el que los costes de los insumos continúan condicionando su rentabilidad. A su juicio, «las reducciones fiscales deben contribuir de manera efectiva a aliviar los gastos que soportan los productores y evitar que la presión de los costes comprometa la continuidad de las explotaciones».

Asimismo, la organización recuerda que estas medidas deben complementarse con las reducciones extraordinarias de los índices de rendimiento neto que puedan aprobarse para las producciones afectadas por circunstancias excepcionales durante 2026, como las adversidades climáticas o las enfermedades animales.