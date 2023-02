Congelados de Navarra celebra su 25º Aniversario con una apuesta por la calidad y el entorno rural donde está presente

El Proyecto Empresarial Congelados de Navarra iniciado e impulsado por Benito Jiménez Cambra celebra este lunes 20 su 25º anIversario. Comenzó su actividad en 1998 en Arguedas (Navarra) dónde se construyó la primera planta para la producción y comercialización de verduras congeladas.

En poco tiempo se convirtió en el primer fabricante de brocoli congelado de Europa y en el gran especialista de verduras asadas y prefritas.

En 2008 se produjo el gran salto estratégico con la construcción de una nueva planta en Fustiñana (Navarra), que hoy acoge las oficinas centrales del Grupo CN y constituye el principal punto productivo y logístico del grupo.

En estos 25 años el crecimiento ha sido vertiginoso, pero consolidado, con una inversión superior a los 290 millones de euros. En la actualidad el Grupo CN cuenta con 5 plantas de producción en España y oficinas comerciales en UK, USA y Canadá, lo que le permite hacer llegar sus verduras y soluciones congeladas a más de 70 mercados, alcanzando una facturación superior a los 300 millones de euros y un volumen de exportación del 70%.

La apuesta total por la calidad, tanto de las materias primas, como del proceso y del producto terminado, la trazabilidad y seguridad alimentaria, la innovación y la tecnología unida a un equipo humano preparado y comprometido han sido las claves para el importante crecimiento experimentado por la compañía y llegar a consolidarse como una de las empresas líderes del sector de verdura congelada del mundo.

Además, el compromiso con el entorno, con los agricultores, el desarrollo rural de las zonas en las que la compañía está presente, y el reto constante por cuidar a sus clientes ofreciéndoles las mejores verduras y el mejor servicio son parte fundamental de la estrategia de Congelados de Navarra.

El fundador y CEO de Congelados de Navarra, Benito Jiménez Cambra, reconoce ante su 25º Aniversario que “comencé este Proyecto pensando en trabajar tomando mis propias decisiones, en un sector que me gustaba y conocía y con la única pretensión de ganarme la vida. Por supuesto nunca podía imaginar en aquel momento con la gran empresa que somos hoy en día. El apoyo de mi familia y del gran equipo del que me he rodeado en todo momento, muchos de ellos conmigo desde el principio, han hecho que pudiéramos llegar hasta aquí. Siempre hemos tratado de ir un pasito por delante, trabajar intensamente, tomar decisiones meditadas pero valientes para ir en la vanguardia y ofrecer a nuestros clientes los mejores productos acompañándoles también en su propio desarrollo y crecimiento”.