Confusión sobre el envío de terneros al cebadero sin prueba tuberculosis: Sigue siendo obligatoria pero será en algún caso flexible hasta final de mes

Confusión total sobre las pruebas de tuberculosis a los terneros con destino cebadero. La UCCL ha desmentido las declaraciones donde se afirma que se acepta «una flexibilización en la aplicación de la norma«. Para esta organización, «ciertas unidades veterinarias están siendo más benévolas en su aplicación pero otras ya lo están aplicando», por lo que seguirá siendo obligatoria estas pruebas. Sin embargo, desde Asaja CyL se asegura que «hasta final de mes se va a hacer una excepción», tras un acuerdo entre CCAA y Gobierno, para adaptarse a la aplicación de la norma pero con el hándicap de certificación de origen y destino, por lo que se pueden dar casos distintos «a criterio de los veterinarios».

Tras conversaciones mantenidas este jueves 12 tanto con la Directora General de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez, como con el responsable de los Programas de Erradicación de tuberculosis bovina del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha asegurado que la prueba siendo obligatoria, lo que «desmiente las declaraciones de Asaja donde afirman que se ha aceptado una flexibilización de la aplicación de la norma que frena exigir la prueba de tuberculosis a terneros con destino a cebadero».

Reconocen que «tenemos constancia de que ciertas unidades veterinarias están siendo más benévolas en su aplicación, debido a las fiestas navideñas y a la logística para su puesta en marcha, pero otras ya lo están aplicando como se ha podido comprobar los primeros días del mercado en Salamanca, que coincidió con el 3 y 9 de enero. La lonja de Salamanca solía tener entre 1.795 animales a fecha 19 de diciembre, y ha pasado a 111 y 172 animales el 3 y 9 respectivamente, al no encontrar animales disponibles con el saneamiento realizado por la aplicación de esta nueva normativa, el mercado vio reducida a una décima parte la entrada de animales».

UNA FLEXIBILIZACIÓN NO ESCRITA QUE DEJA LA DECISIÓN FINAL EN MANOS DE LOS VETERINARIOS Y QUE ESTÁ CREANDO CONTROVERSIA



UCCL lamenta «que ciertas organizaciones agrarias utilicen estos medios para engañar a los ganaderos y considera que es una total irresponsabilidad sacar anuncios falsos». Por esta organización agraria anima a las demás organizaciones «a que trabajen por cambiar las cosas, que ese es nuestro deber y nuestro deseo, y que eviten mandar mensajes falsos y que no han sido contrastados».

Además, UCCL critica que «de poco sirve que nos esclavicen a los ganaderos a base de matar animales mientras que la fauna silvestre campa a sus anchas sin sanear y trasmitiendo la enfermedad. Esto es la puntilla a un sector ya muy afectado por el incremento de los costes de producción«.

Por su parte, el responsable nacional de Vacuno de Asaja y presidente de la organización en Salamanca, Juan Luis Delgado, ha reconocido que la prueba sigue siendo obligatoria pero que se podrán dar casos concretos en los que no se exija, ya que la decisión final de aplicar o no la norma dependerá de los veterinarios, ya que se trata de un «acuerdo no escrito, sino verbal».

Todo dependerá de la certificación de origen y destino, es decir que si el ganado parte de una provincia con un baja prevalencia hacia otra provincia con una prevalencia más alta podría trasladarse sin problemas, pero no en el sentido contrario. De ahí, que en muchas provincias sí se esté dejando enviar al ganado y en otras, como en Salamanca, se prohíba totalmente enviar a un terneo sin la prueba.

Hasta final de mes, «todo dependerá de los funcionarios, ya que esta flexibilización no es total, sino que depende de la situación de cada provincia», por lo que asume la controversia que se ha creado.

Finalmente, La Alianza UPA-COAG ha remitido hoy mismo con carácter de urgencia al consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, una carta solicitándolo que en la mayor brevedad posible, y por lo tanto en los próximos días, convoque la Mesa Regional de Saneamiento «para aclarar todo el ruido desinformativo que se está generando en torno a la prueba de tuberculosis a terneros con destino a cebadero».