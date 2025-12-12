Confirmados tres nuevos jabalíes muertos con positivo en peste porcina mientras piden prudencia sobre el origen de la enfermedad

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha pedido «no sacar conclusiones precipitadas» sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) y ha asegurado que se mantienen «abiertas» las distintas líneas de investigación por los grupos de expertos.

En el mismo día en que se han confirmado tres nuevos positivos en jabalíes en la zona cero de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Ordeig ha pedido «prudencia» y «calma» y ha asegurado que serán «transparentes» al informar sobre el origen cuando los expertos confirmen «científicamente» el punto de partida.

Ordeig ha evitado confirmar la información adelantada este viernes por El País, que vincula el brote con los ensayos realizados en las instalaciones del centro de investigación en sanidad animal IRTA-CReSA, situado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), muy cerca de donde se localizaron los primeros casos.

«Se informará en cuanto se sepa, pero seamos prudentes porque todas las hipótesis están abiertas y son los que saben de bioseguridad los que deben pronunciarse», ha defendido Ordeig, quien ha llamado a no poner la lupa antes de tiempo sobre «el trabajo de laboratorios con décadas» de investigaciones a sus espaldas como el CReSA.

El próximo lunes, el departamento reenviará su informe al ministerio sobre la viabilidad de que el brote saliera del laboratorio de la UAB, una línea de trabajo a la que hay que sumar la auditoría que lleva a cabo la propia IRTA-CReSA y la investigación de los expertos de la Unión Europea.

REAPERTURA DEL SEGUNDO PERÍMETRO

Por otro lado, Ordeig ha confirmado que se mantiene el plan de levantar la semana que viene las restricciones para el paseo o deporte en la zona del segundo perímetro de protección (en un radio de entre 6 y 20 kilómetros del foco del brote).

Así, tal y como han acordado el Gobierno catalán y los alcaldes afectados, el lunes los vecinos ya podrán pasear o hacer deporte por esas áreas de naturaleza ahora cerradas.

Se mantiene, sin embargo, en esa área del segundo perímetro la prohibición de realizar por ahora «actividades organizadas».

Ordeig ha pedido «prudencia» y «colaboración» a la ciudadanía y ha recordado que todas las restricciones siguen por ahora en vigor sine die dentro del primer perímetro de 6 kilómetros.