Confirmado un nuevo foco de dermatosis en una explotación bovina de Girona donde ya se había vacunado a parte de los animales

Los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat de Cataluña han confirmado este miércoles un nuevo foco de dermatosis nodular contagiosa en una explotación de bovino de extensivo en la comarca de Alt Empordà (Girona), cerca de la frontera con Francia. Se da la circunstancia de que hace unos meses se procedió a la vacunación de la granja pero no a todos los animales.

Con este nuevo caso, ya son 18 los focos notificados en total, el último de los cuales se había comunicado el 24 de octubre de 2025.

En octubre pasado se llevó a cabo la vacunación de la granja, con un censo de 106 bovinos en régimen de extensivo y pastos de uso individual, pero no se consiguió vacunar a todos los animales por la dificultad del manejo de este tipo de ganadería.

Cuatro de los animales no vacunados han resultado positivos a la cepa de campo del virus mediante el análisis realizado en el laboratorio nacional de referencia de Algete (Madrid), ha informado en un comunicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

De acuerdo al documento, este nuevo foco «no supone un aumento de la zona de restricción establecida» desde los primeros focos en Girona.

Por su parte, los servicios veterinarios han puesto en marcha las medidas de control en la explotación afectada.

En lo referente a las zonas de vacunación, desde el Ministerio han destacado que la campaña «avanza adecuadamente» con una cobertura vacunal por encima del 95 % en la zona de vacunación II -zona restringida-, superior al 60 % en la zona de vacunación I en Cataluña y cercana al 80 % en Aragón (fuera de la zona restringida y sin focos).

En la zona de vacunación I ampliada, el MAPA está enviando vacunas para comenzar a vacunar lo antes posible en las zonas incluidas en el plan de Aragón, Navarra y País Vasco.