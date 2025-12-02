Confirmada la muerte por peste porcina de otros siete jabalíes dentro del radio del primer foco y los expertos hablan de dos semanas cruciales

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo al virus de la peste porcina (PPA) en otros siete jabalíes que fueron hallados muertos en el mismo municipio barcelonés, Cerdanyola del Vallés, y muy cerca de donde aparecieron los otros dos la pasada semana.Mientras un experto del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet) de la Universidad Complutense, José Ángel Barasona, ha afirmado que «las dos próximas semanas serán cruciales» para saber si se extiende por toda España.

Con estos nuevos positivos, se confirma la presencia de la enfermedad en un total de nueve animales silvestres, todos en la misma zona, cuyos positivos se han notificado a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA).

Los servicios veterinarios oficiales de Catalunya, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, han delimitado una zona de control y vigilancia en radio de 20 kilómetros en torno a los casos detectados.

En esa área se ha prohibido la caza, para evitar el movimiento de los jabalíes y que puedan expandir el virus fuera de la zona. Además, se han reforzado actuaciones de búsqueda y trampeo con personal específicamente formado y conocedor de la zona para reducir densidad de poblaciones de jabalíes silvestres.

Los servicios veterinarios oficiales y el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya cuentan con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias, del cuerpo de Mossos d’Esquadra, de la Guardia Civil (Seprona) y de la Policía Local para vigilar el acceso de personal no autorizado a la zona infectada, que incluye el Parque de Collserola. El objetivo es reforzar la desinfección de todo vehículo que acceda al perímetro de la zona.

Se han movilizado un total de 120 personas del cuerpo de agentes rurales junto con 26 equipos operativos de trabajo (búsqueda de cadáveres, instalación de trampas, etc.). También se han movilizado 117 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias equipados con estaciones de descontaminación, equipos de gestión de capturas en condiciones de bioseguridad para su traslado a laboratorios y centros de incineración, así como un equipo de drones con capacidad de búsqueda en zonas amplias y detección nocturna mediante infrarrojos.

SIGUE HABIENDO TODOS NEGATIVOS EN LAS GRANJAS PORCINAS Y SE INCORPORA EL EQUIPO VETERINARIO DE EMERGENCIAS DE LA COMISIÓN EUROPA

En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdo, se han visitado las explotaciones de ganado porcino localizadas en el área de 20 kilómetros en torno la zona infectada, sin que se haya detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas.

Las tomas de muestra que se han realizado en las granjas han resultado negativas. Se mantiene un alto nivel de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad, tanto en Cataluña como en el resto de comunidades autónomas.

A petición del ministerio, este martes 2 se ha incorporado a los trabajos el Equipo Veterinario de Emergencias de la Comisión Europea, formado por expertos epidemiólogos para evaluar sobre el terreno las medidas desplegadas y emitir recomendaciones para reforzar las actuaciones que permitan lograr el control de la enfermedad lo antes posible.

Dada la situación, resulta necesario extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado porcino, y en el transporte. El ministerio recuerda la obligación de comunicar a los servicios veterinarios de la comunidades autónomas cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional.

UN EXPERTO HABLA DE DOS SEMANAS CRUCIALES PARA COMPROBAR SI SE EXPANDE LA PESTE O NO POR ESPAÑA

Por su parte, el coordinador del Servicio de Inmunología Viral y Medicina del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet) de la Universidad Complutense, José Ángel Barasona, ha afirmado que «las dos próximas semanas serán cruciales» para saber si se extiende la peste porcina africana por toda España.

«Lo que ocurra en estas dos primeras semanas va a ser fundamental. Ojalá no salgan brotes fuera del área delimitada, por el bien de nuestro país, del porcino y, sobre todo, del ibérico», ha indicado a Efeagro.

«Si tenemos jabalíes positivos fuera de la zona delimitada, vamos a tener un problema muy serio para erradicar la enfermedad, pero si todos los que aparezcan están en ese área de seis y 20 kilómetros, vamos a tener muchas oportunidades de poder erradicarlo, como ocurrió en Bélgica, Suecia o alrededor de la ciudad de Roma», ha comentado.

Este investigador, que coordina a un grupo que trabaja en el desarrollo de una futura vacuna contra la PPA, ha asegurado que quiere «ser optimista», en gran medida, por la «respuesta tan contundente que está dando a España y en concreto Cataluña» para la contención de la enfermedad.

Más información relacionada con la enfermedad, incluidos los signos característicos, en la página web del Ministerio en este enlace.

Se puede consultar más información sobre la enfermedad en jabalíes silvestres y protocolo de actuación en la guía de vigilancia en fauna silvestre, en este enlace.