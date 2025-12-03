Confirman el «bulo» del ministro Planas que deja las ayudas a la viña y al olivar de secano publicado en el BOE sin ningún efecto ni pago

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) confirma el «bulo» del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, publicado en el Boletín Oficial del Estado hace 8 meses, bajo el epígrafe Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, en la que se establecía un fondo de 370 millones de euros destinado a las explotaciones profesionales de viñedo y olivar más afectadas por la sequía y el encarecimiento de los costes tras la invasión rusa de Ucrania.

En una respuesta parlamentaria registrada la última semana, y recogida por Europa Press, el ministro ha respondido que «no es posible en la actualidad allegar los recursos necesarios para hacer frente a esta nueva disposición», y añade ahora que ‘»aunque hubiese sido posible conceder las ayudas, estas necesitarían de una autorización previa de la Comisión Europea en la normativa correspondiente a las ayudas de Estado».

Para la organización agraria, «la conclusión no puede ser otra que la incompetencia, debilidad y doble mentira de un Gobierno, que priva a los agricultores de una partida de 370 M€ -285 millones para olivar de secano y 85 millones para viñedo de secano-, al tiempo que promueve el crecimiento de sectores agrarios de terceros países».

La Comunidad de Labradores considera que el Gobierno de España «continúa así con su política de asfixia y extinción del sector agrícola español, porque mientras condena a nuestros agricultores su correa de transmisión, el PSOE en Europa, apoya las iniciativas que permiten que los productos procedentes de Marruecos puedan ocultar su origen, provocando una competencia desleal sobre los productos del campo español».

Y por si «semejante ataque al sector primario por parte del Gobierno no fuera suficiente -concluye la CLYGAL- la última entrega acaban de recibirla los agricultores de mano del Ministerio de Hacienda, al mantener por segundo año consecutivo sin efecto las ayudas del 15% al gasóleo y los productos fitosanitarios, lo que ante la inflación que sufren y la falta de rentabilidad de las explotaciones, la situación pasa de castaño oscuro y dan la puntilla al agricultor».