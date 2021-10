Concretado el paro en los puestos de recogida de aceituna de mesa extremeña para el día 14 por los bajos precios

La Unión Extremadura ha concretado para el14 de octubre su protesta con un paro en los puesto de recogida de aceituna de verdeo contra los precios ruinosos, que empezaron recolectando aceituna a 0,90 € el kilogramo y en estos momentos hay puestos de recolección que apenas suben de los 0,60 € por kilo.

por eso, la organización denuncia que «teniendo en cuenta que los industriales que compran la aceituna de verdeo en Tierra de Barros, no solamente no han subido los precios, sino que en cambio algunos los siguen bajando, con lo que el diferencial de los mismos con la aceituna de verdeo de Sevilla ha aumentado de los 0,30 €/kg de la última semana, la Asamblea que se reunió el viernes por la noche en el Salón del Vino y la Aceituna de Almendralejo, convocados por la Unión Extremadura ha acordado parar toda actividad de recolección, transporte y recogida de aceituna el próximo jueves 14 de octubre, para presionar tanto a los industriales que nos están pagando un precio ruinoso como a la Administración Regional que no cumple con su obligación de que se cumpla la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y no permita que se paguen aceitunas por debajo de los costes de producción».

Todos los puestos de recogida de aceituna se cerrarán el próximo jueves y no se permitirá la recolección de aceituna ese día. Para que se cumplan estos objetivos se van a organizar piquetes informativos para hacer saber tanto a agricultores como a industriales que ese día está convocado paro en toda la comarca.

Al finalizar la jornada de paro, tendrá lugar una concentración en el Ayuntamiento de Almendralejo para trasladarle al Alcalde nuestro malestar y solicitarle su mediación ante la administración regional.

Al mismo tiempo se va a presentar una denuncia ante la Junta de Extremadura y el AICA por el incumplimiento tanto de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria como de la Ley de Defensa de la Competencia, ya que entendemos que se están incumpliendo ambas leyes.

Hacemos un llamamiento tanto a agricultores como industriales a respetar el día de paro para no violentar la jornada. El objetivo es parar de manera pacífica para denunciar esta situación que está llevando a la ruina a muchas explotaciones agrarias.