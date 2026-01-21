Concluye en Marruecos las contrataciones en origen para trabajar en la próxima campaña de los frutos rojos en Huelva

Un viaje de dos días en Tánger. Ese ha sido el tiempo que ha estado el secretario de Movilidad y Políticas Migratorias de UPA Andalucía, responsable de Inmigración de UPA y secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, en la ciudad marroquí para seleccionar a parte de las 3.305 mujeres nuevas que se incorporarán a la campaña de recolección de los frutos rojos. Un número que se suma al contingente de 14.525 jornaleras que son repetidoras al llevar más de dos años trabajando en la fresa.

Manuel Piedra, que estuvo acompañado por una técnica de UPA Huelva en estos dos días, agradece al Gobierno de España, así como a las autoridades marroquíes y a ANAPE, que gestionan junto a la organización agraria esta incorporación de mano de obra nueva a la campaña de frutos rojos, su disposición a la hora de permitir esta contratación. “UPA ha estado en Tánger dos días para seleccionar a parte del nuevo contingente de trabajadoras. Precisamente, han pasado por delante de nuestras mesas 1.000 personas cada día. El 99,98% de los contratos han sido para mujeres del mundo rural, que se han desplazado desde sus aldeas y de los pueblos cercanos a Tánger para acudir a esta selección”, explica el secretario general de UPA Huelva.

“Los empresarios de la provincia de Huelva concluimos en Marruecos la contratación en origen del programa GECCO. En nuestro caso, en Tánger, hemos cerrado con éxito parte de este contingente. Ahora, esperamos que estas mujeres seleccionadas, cuando terminen por mayo o junio sus contratos, vuelvan a su país con ese dinero ganado, con su esfuerzo y su trabajo, y puedan cumplir sus sueños, que sobre todo tienen que ver con la vivienda, los estudios de sus hijos y mantener a su familia todo el año”, destaca Manuel Piedra.

UPA Huelva ha realizado su proceso de selección en Tánger en representación de sus empresas afiliadas y destaca la buena disponibilidad y colaboración mostradas por las personas candidatas, que les han trasladado, estos dos días, su interés por trabajar en la campaña.

Después de estos dos días en Marruecos, las mujeres seleccionadas se incorporarán a la campaña de recolección en marzo, cuando sea necesaria una mayor cantidad de mano de obra. Con anterioridad, se irán incorporando las personas trabajadoras que ya han venido en campañas anteriores (denominadas repetidoras), 14.525 mujeres, que, en total, formarán un contingente procedente de Marruecos de algo más de 17.000 personas.