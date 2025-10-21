Concentración relámpago en Estrasburgo para exigir el rechazo de las cuentas europeas y devolver la propuesta de la PAC a los corrales

Una delegación de ASAJA ha participado este martes 21 en una concentración relámpago organizada por Copa-Cogeca ante la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde se ha puesto en evidencia de que hace una nueva PAC realista y no como la que ha presentado la Comisión Europea y que aunque en España todo el mundo esté en contra de esa propuesta de la CE siempre hay un hueco para el enfrentamiento entre PSOE y PP.

El objetivo de esta movilización ha sido reclamar una PAC y un Marco Financiero Plurianual (MFP) realistas y acordes con los retos que afronta el sector, que garanticen el futuro de los agricultores y ganaderos europeos, y respalden de una vez por todas el relevo generacional en el campo.

La jornada ha reunido a cientos de agricultores de toda Europa muchos de ellos acompañados de tractores a las inmediaciones del Parlamento Europeo, como símbolo de la unidad y la determinación del sector.

Los representantes agrarios exigen a las instituciones comunitarias que refuercen el presupuesto agrícola y atiendan las demandas del sector primario, esencial para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la vida en el medio rural.

Además, ASAJA considera que «ya no caben medias tintas» y reclama pasar a la acción: «Exigimos de forma inmediata que los europarlamentarios rechacen la propuesta del MFP en el próximo pleno del Parlamento Europeo en noviembre, y que el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, haga lo propio en el Consejo Europeo de diciembre en Bruselas».

UN NUEVO ENFRENTAMIENTO POLÍTICO ENTRE PSOE Y PP SOBRE CÓMO FRENAR UNA PROPUESTA DE UNA CE «QUE JUEGA A DIVIDIR»

Precisamente este último posicionamiento es el que ha provocado en enésimo enfrentamiento entre PSOE y PP, a pesar de que ambas formaciones están en contra de la propuesta de la CE.

En esta misma concentración relámpago, la europarlamentaria socialista Cristina Maestre ha pedido este martes al Partido Popular que «si apoya de verdad el campo, debe unirse al resto de grupos del Parlamento Europeo para bloquear la creación del Fondo Único que ha propuesto la Comisión Europea dentro de la reforma de la PAC, sino se estará retratando».

Durante la manifestación Maestre ha denunciado que la Comisión está «jugando a dividir». «Por un lado, a los agricultores en torno al acceso a las ayudas, y por otro lado, a los Estados miembros haciéndoles competir entre sus productos», lo que, según ha señalado, rompe la esencia del mercado único y pone en riesgo la estabilidad del sector agrario.

En su intervención en la manifestación, la eurodiputada socialista ha sido tajante: «Pedimos al PP que dé su apoyo al campo y se una a nosotros para frenar el Fondo Único. No podemos permitir que la Comisión destruya la PAC tal y como la conocemos».

Asimismo, ha rechazado la propuesta de crear un fondo «cajón desastre» que mezcla recursos de distinta naturaleza y reduzca la financiación específica para la agricultura, subrayando que «no aceptamos los recortes, pero, ante todo, no vamos a aceptar el cambio de modelo de ese fondo en el que se han querido incluir otros muchos fondos que nada tienen que ver con la agricultura».