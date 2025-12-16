Concentración el viernes 19 frente al edificio de la Comisión Europea en Madrid por los recortes de la PAC y el acuerdo UE- Mercosur

Unión de Uniones, junto con sus organizaciones territoriales, tiene previsto concentrar a cerca de 300 productores este viernes, 19 de diciembre en Madrid, frente al edificio de la Representación de la Comisión Europea para protestar por los recortes que el Marco Financiero Plurianual tiene previsto para la PAC y la firma de acuerdos comerciales que perjudican al campo europeo como UE-Mercosur. Una protesta que se hará un día después de la que prepara todo el campo europeo en Bruselas este jueves 18.

Unión de Uniones alerta de que el recorte del 22% en el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034) supondrá 10.000 millones de euros menos para la PAC en España, una medida que afectará directamente a agricultores y ganaderos profesionales, en un contexto de elevados costes de producción, volatilidad de precios y creciente presión normativa y burocrática, poniendo en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones.

La organización rechaza la disolución de la PAC en planes multisectoriales y la cofinanciación nacional que conduciría a una agricultura europea a dos velocidades, generando distorsiones y diferencias y provocando la pérdida de soberanía alimentaria europea.

Igualmente, Unión de Uniones quiere mostrar en esta concentración su rechazo por el acuerdo comercial UE – Mercosur que se escenificará el sábado 20 de diciembre en Brasil, aunque aún tenga que ser ratificado por el Consejo y el Parlamento.

La organización insiste en que «estos acuerdos, que no contemplan cláusulas espejo, sin reciprocidad en estándares ambientales, sanitarios y laborales, contribuyen a la competencia desleal y a la pérdida de rentabilidad del sector primario que ya se está viendo suficientemente golpeado por la situación geopolítica».

Unión de Uniones registrará una carta en la Comisión Europea durante el acto y su coordinador estatal, Luis Cortés, atenderá a los medios a partir de las 12.00h.