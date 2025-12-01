Concentración de protesta por el impago de las ayudas a 660 cereceros por las pérdidas sufridas en la primavera del 2024

La Unión Extremadura ha convocado una concentración de protesta en Cabezuela del Vallente ante «la discriminación de la Consejería de Agricultura a 660 cereceros por el impago de las ayudas por las pérdidas en la primavera del 2024».

El 4 de junio de 2025 se publicaba el Decreto-ley 3/2025 por el que se aprobaban ayudas para las explotaciones de cerezas que sufrieron más de un 30% de pérdidas a causa de las lluvias en la primavera del año 2024.

El artículo 6 bis del Reglamento (UE) 2024/3242 que estipulaban que dichas ayudas tenían que estar resueltas como máximo al 30 de junio de 2025.

Sin embargo, según la organización agraria, «en este momento hay alrededor de 660 agricultores afectados que ni se les ha pagado ni se les ha resuelto los expedientes».

Asimismo, critica que «parece claro que unas ayudas para paliar en parte las pérdidas producidas en la primavera del año 2024, el que se retrasen al invierno del 2025, dice bastante de la capacidad de gestión de esta Consejería».

La Unión solicitó hace meses la aprobación de estos expedientes a lo que «siempre nos han contestado dando largas y justificándose en el volumen de trabajo que lleva la tramitación de estas ayudas. A primeros de julio se pagó la ayuda a parte de los productores de cerezas damnificados por las lluvias del 2024 y al resto se les está reclamando continuamente documentación como pretexto para demorar la aprobación y pago de las ayudas».

Hay que recordar que estas ayudas no provienen de presupuesto regional, que son una ayudas cofinanciadas por la Unión Europea, «por lo que el retraso en el pago no es debido a la escasez de fondos, sencillamente es debido a la falta de capacidad de la Consejería de resolver los problemas de gestión de las ayudas».

Ante el incumplimiento del Decreto-ley 3/2025 publicado en el Diario oficial de Extremadura el 4 de junio de 2025 y del Reglamento 2024/3242, que discrimina a 660 productores de cerezas de Extremadura, La Unión ha convocado una concentración de protesta en Cabezuela del Valle el 12 de diciembre de 2025 para exigir a la Junta de Extremadura la aprobación y el pago inmediato de estas ayudas a los cereceros afectados.