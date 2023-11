Con todas las categorías de cereal bajando, la subida de 5 euros la tonelada en la paja es la única alegría de la lonja de León

Con todas las categorías de cereal bajando, y cuando todo hacía indicar al finalizar la cosecha de cereal, que iba a ser un año muy complicado de oferta de paja, debido a la nula producción y donde incluso muchas fincas no pudieron ser ni alpacadas, con estas últimas lluvias, la demanda de este producto se ha incrementado, y los precios han empezado a repuntar hasta 5 euros la tonelada. Los ganaderos se temen que esta subida no sea puntual puesto que apenas ha comenzado el invierno que es cuando se incrementa el consumo, a esto se suma una percepción, que no sabemos si es errónea, de un posible desabastecimiento.

Bajada de todas las categorías del cereal, sigue pesada la demanda y máxime cuando ya muchos fabricantes han cerrado compras para lo que resta de año, parece que ya solo un cambio geopolítico importante haría repuntar los precios en las próximas semanas.

Nuevo repunte de los lechazos debido a que hay muy poco género, incluso cuando otros años en estas épocas se hacía acopio de cara a la Navidad, este año no está siendo posible, lo que puede ser un indicador de que para las fiestas navideñas los consumidores tendremos que pagar un plus para llevar este plato a nuestras mesas.

Por lo demás pocas variaciones en el resto de los productos.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 2-11-2023

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 235,00 233,00 ▼ Cebada ** 215,00 213,00 ▼ Triticale 225,00 223,00 ▼ Centeno 213,00 210,00 ▼ Avena 266,00 264,00 ▼ Maíz * 235,00 232,00 ▼

*Maíz destino secadero.

** Cebada peso específico por encima de 60

GIRASOL COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Girasol* 363 363 = Girasol alto oleico** 373 373 =

* Calidad Tipo 9-2-44

** 80% mínimo de ácido oleico

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,65 1,65 = Negra S/C S/C Palmeña Redonda 2,40 2,40 = Planchada 2,00 2,00 = Plancheta 2,20 2,20 = Pinta 1,15 1,15 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 300 300 = Jaerla 280 280 = Kennebec 280 280 = Red Pontiac 280 280 = Red Scarlett 280 280 = Hermes 280 280 = Yona 280 280 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 300,00 300,00 = Alfalfa paquete deshidratado 340,00 340,00 = Paja 1ª (Cebada) 135,00 140,00 ▲ Veza forraje de 1ª * 370,00 370,00 = Forraje* 300,00 300,00 =

*Precio referido a operaciones realizadas hace 2 meses, actualmente sin movimiento.

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Hasta 15.000 Litros/Mes 0,510* 0,510* =

** Precio leche entregada mese agosto y septiembre

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

Certificaciones

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,1322* 0,1322* = Leche de cabra 0,1262* 0,1262* =

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes septiembre.

Media provincia León E.Q. mes de septiembre leche oveja 12,54 y leche cabra 8,40 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 6,00 6,30 ▲ Cabritos hasta 11 kg 6,00 6,30 ▲ €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 80,00 77,00 ▼ Corderos 15,1-18 kg 85,00 85,00 = Corderos 18,1-23 kg 88,00 88,00 = Corderos 23,1-27 kg 90,00 90,00 = Corderos 27,1-35 kg 100,00 100,00 = Ovejas vida merina 90,00 90,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 100,00 100,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 0,70/0,90 0,70/0,90 = Ovejas sacrificio 2ª 0,40/0,70 0,40/0,70 =

VACUNO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. GANADO VIDA €/Unidad €/Unidad Frisones 70,00 70,00 = Pasteros macho (200 kg) 700,00 700,00 = Pasteros hembra (200 kg) 540,00 540,00 = BOVINO CARNE €/Kg. Canal €/Kg. Canal Hembras 180-200 kg. U 5,55 5,55 = R 5,45 5,45 = O 4,65 4,65 = Hembras 201-250 kg. U 5,55 5,55 = R 5,45 5,45 = O 4,65 4,65 = Hembras más 250 kg. U 5,55 5,55 = R 5,45 5,45 = O 4,65 4,65 = Machos 200-250 kg. U 5,00 5,00 = R 4,90 4,90 = O 4,65 4,65 = Machos 251-300 kg. U 5,00 5,00 = R 4,90 4,90 = O 4,65 4,65 = Machos más de 300 kg. U 5,00 5,00 = R 4,90 4,90 = O 4,65 4,65 = VACAS SACRIFICIO €/Kg. Canal €/Kg. Canal Fábrica y Segunda 2,30/3,70 2,20/3,60 ▼ Primera y Extra (Engrasada) 4,10/4,60 4,00/4,50 ▼

