Con la mirada en Alemania: convocan una amplia campaña de movilizaciones en la C Valenciana que quieren exportar a toda España

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) anuncia una amplia campaña de movilizaciones en distintos puntos de la Comunitat Valenciana que empezará con una reivindicativa ‘hoguera del vino’ en Utiel-Requena. Asimismo, en el ámbito nacional, la organización presidida por Cristóbal Aguado anuncia que propondrá en el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de ASAJA, convocada el próximo 1 de febrero, el establecimiento de un calendario de movilizaciones en todo el país que culmine con una protesta unitaria en Madrid, al igual que están realizando los agricultores alemanes.

La dramática crisis de rentabilidad que están sufriendo los viticultores valencianos, especialmente en Utiel-Requena (la comarca más productora de vino de la Comunitat), a causa de los bajos precios de los vinos tintos, la escalada de los costes de producción y la sequía, motiva que el primer acto de protesta impulsado por AVA-ASAJA tenga lugar en esta zona.

Decenas de tractores y agricultores de la comarca se congregarán el viernes 26 de enero, a las 10:30 horas, en Caudete de las Fuentes, donde se hará una ‘hoguera del vino’, que consistirá en quemar una montaña de sarmientos arrancados por falta de rentabilidad, carteles reivindicativos e imágenes de representantes políticos.

AVA-ASAJA también prepara otras protestas dentro de su amplia campaña de movilizaciones durante las siguientes semanas en otras ubicaciones de Valencia y Castellón para “trasladar el hartazgo del sector agropecuario ante las políticas europeas que, con la complicidad del Gobierno español, están mandando a la ruina a nuestras explotaciones. La clase política está imponiendo una filosofía del ecologismo radical con unas exigencias inasumibles y alejadas de la realidad, mientras usa la agricultura mediterránea como moneda de cambio en acuerdos comerciales con países terceros que fomentan la competencia desleal y hacen peligrar la autosuficiente alimentaria europea, y más si cabe en un contexto geopolítico golpeado por conflictos como los de Ucrania, Israel y el Mar Rojo”.

Por ello, AVA-ASAJA exhorta al sector agrario “a levantar la voz y llenar las carreteras y las calles de nuestras ciudades, como ya se está haciendo en Alemania, a fin de defender que los agricultores y ganaderos somos los ecologistas de verdad, los que cuidamos el paisaje verde que no se quema, los que mantenemos el Mediterráneo vivo para que el desierto no avance hacia el corazón de Europa y los que suministramos a la sociedad alimentos frescos, sanos y seguros. Depender de lo que venga de fuera es peligroso y no te garantiza que sea barato, al contrario, cada vez pagamos más caros los alimentos y la culpa es de las políticas europeas que están equivocadas y merecen una profunda reflexión”.