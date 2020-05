La siniestralidad en el campo es una realidad, qie solo este mes de mayo ya se ha cobrado tres vidas por accidentes de tractor. Pero el peligro se acentúa con la desescalada por el coronavirus. Por eso, Unió de Pagesos hace un llamamiento a la ciudadanía para que tenga prudencia al transitar por caminos eminentemente agrarios para evitar posibles accidentes con la maquinaria agrícola.

La organización pide que cualquier persona que pasee, corra o transite por los caminos que la maquinaria agrícola utiliza para el desarrollo habitual de la actividad se identifique con vestuario y material reflectante y con el apoyo de frontales y linternas para hacerse ver al máximo y, así, evitar accidentes.

Esta petición de prudencia al transitar por caminos agrarios, dirigida especialmente a los que utilizan los caminos cercanos al área metropolitana de Barcelona, ​​en el área de influencia de las comarcas del Vallès, Baix Llobregat, Alt Penedès y el Maresme, llega después de algunos sustos el Parque Agrario del Baix Llobregat, donde los caminos son estrechos y con varios tramos con canales de riego a ambos lados, casuísticas que dificultan el hecho de que la maquinaria agrícola pueda maniobrar.

Además, otro factor que aumenta la peligrosidad en estos caminos es el hecho de que la franja horaria en la que está permitido hacer deporte y salir a pasear es de 20 a 23 coincide con la puesta de sol y el retorno de la maquinaria agrícola a su punto de partida., por lo que se insiste en la prudencia al transitar.

Por otra parte, coincidiendo con la desescalada del confinamiento, Unió de Pagesos recuerda que hay que respetar el medio rural, la propiedad privada y las tareas agrarias que se desarrollan.

En este sentido, la organización pide que no se entre en los campos, ni para pasear ni para hacerse selfies, ya que aplastan los cultivos e impiden que crezcan correctamente, que no se tiren piedras ni palos para que los perros los vayan a buscar, ya que se convierten en obstáculos a la hora de la cosecha, y que cuando se transite por caminos donde hay ganado pastando es muy importante llevar el perro atado, no acercarse a los animales, no dañar alambradas eléctricas y cerrar todas las puertas que se encuentren.

Por todo ello, Unió de Pagesos pide implicación a los ayuntamientos para informar a la población de por donde circula y para hacer cumplir la normativa tanto del uso de los caminos como de las medidas que deben tomarse en el contexto actual de pandemia por coronavirus .