Con el arranque de las primeras campañas agrícolas, el MAPA coordina con Sanidad y CCAA las medidas por el Covid

Los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Sanidad y las comunidades autónomas reanudarán la próxima semana las comisiones de coordinación de cara a las campañas agrícolas, para tomar medidas preventivas contra la covid ante el inicio de las primeras campaña agrícolas del año.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha detallado que en la reunión de este miércoles ha participado el titular de Agricultura, Luis Planas, y han abordado «retomar la coordinación» frente al inicio de las próximas campañas agrícolas, que implican un elevado número de trabajadores para la recolección.

En lo que se refiere a las primeras campañas agrícolas, la más inminente es la de los frutos rojos (fresa, frambuesa y arándano), localizada en Andalucía, principalmente en la provincia de Huelva, que ya ha dado comienzo y se desarrollará hasta el mes de mayo.

En ese sentido, ha aludido al «buen resultado» que dicha colaboración tuvo en las campañas agrarias de 2020 y que se retomará para establecer medidas preventivas «cuanto antes» para garantizar la seguridad.

Darias ha apuntado que también se incorporará a las comisiones de coordinación la Federación Española de Municipios y que se necesita la implicación de los ayuntamientos, ya que además de medidas laborales también son necesarias las de carácter social.

La ministra de Sanidad ha valorado asimismo la marcha de la Estrategia de Vacunación que, ya durante la pasada semana, superó el millón de personas con la pauta completa de dos dosis, así como el hecho de que nuestro país se sitúe entre los 10 primeros del mundo en cuanto a vacunación.Sin embargo, en ningún momento se ha hablado de la posiblidad de incluir al sector agrario dentro de las prioridades de vacunación, ya que se ha acordado los próximos grupos de población que serán vacunados contra la covid-19 en España. Serán, en primer lugar, los mayores de 80 años no institucionalizados (que no vivan en residencias), seguidos por las personas de entre 70 y 79 años y, en tercer lugar, las de entre 60 y 69 años. Todos ellos con los sueros de Pfizer y Moderna, pues de la vacuna de AstraZeneca de momento no hay evidencia suficiente sobre su eficacia en mayores de 55 años.