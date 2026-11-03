Con el aceite de oliva a un 30% por debajo de los costes piden una ayuda directa de 400€ y que el Gobierno retire el 20% de la producción

LA UNIÓ Llauradora alerta de la difícil situación que afrontan los productores de aceite de oliva de la Comunitat Valenciana al inicio de una campaña que presenta buenas perspectivas de cosecha, pero que está marcada por unos precios en origen insuficientes que se sitúan un 30% por debajo de los costes de producción. La organización advierte de que esta situación amenaza la rentabilidad de las explotaciones oleícolas valencianas y puede agravar el abandono de un cultivo fundamental para la economía rural y el mantenimiento del territorio. Por eso reclaman una ayuda directa de 400€ y que el Gobierno retire el 20% de la producción.

Enric Simó, responsable del sector del aceite de oliva de LA UNIÓ, señala que las perspectivas productivas son favorables en la mayor parte de zonas productoras. Sin embargo, la evolución de los precios en origen del aceite está generando una creciente preocupación entre los agricultores. «Todo lo que sea por debajo de los cuatro euros no compensa y más ahora, con los costes del gasóleo y de los fertilizantes disparados», advierte Simó.

Los precios de referencia recogidos por la organización sitúan el aceite de oliva virgen extra en torno a los 3,20 euros por kilo en origen, frente a unos costes de producción que pasan de los cuatro euros. En el caso del aceite lampante, las cotizaciones se sitúan entre los 2,50 y los 2,60 euros por kilo. Según un reciente estudio, los costes de cultivo del olivar en la Comunitat Valenciana se situarían en unos 4,60 €/kg para el tradicional mecanizable de secano que es el mayoritario en la Comunitat Valenciana, con lo cual el aceite se estaría pagando aproximadamente un 30% por bajo de los costes de producción. Por cada 1.000 kg de aceite vendidos a 3,20 €/kg, el productor ingresaría 1.400 € menos del que le cuesta producirlo.

UNA AYUDA DIRECTA PRIORITARIA PARA LOS PROFESIONALES

Ante esta situación, LA UNIÓ ha pedido a la Conselleria de Agricultura una ayuda directa de 400 euros/ha para el olivar tradicional de secano, dirigida prioritariamente a agricultores profesionales y con el objetivo de compensar parcialmente la falta de rentabilidad y evitar el abandono del cultivo en estas zonas situadas con limitaciones naturales y baja productividad.

El objetivo sería compensar el descenso de rentabilidad y el incremento de los costes, al cual tenemos que sumar las características estructurales del olivar tradicional, el riesgo de abandono, así como la función ambiental, la prevención de incendios y el peligro de la despoblación.

Esta diferencia entre ingresos y costes convierte las buenas perspectivas de cosecha en una paradoja para los productores, ya que obtener más aceituna no garantiza una mayor rentabilidad si los precios de venta no permiten cubrir los gastos de cultivo, recolección y elaboración. «La decepción es mayúscula. Es frustrante comprobar que una buena cosecha puede acabar siendo sinónimo de pérdidas para quienes trabajan en el campo y todo por la especulación pura y dura», denuncia el responsable sectorial de LA UNIÓ.

La organización agraria subraya que la falta de rentabilidad no constituye un problema puntual de esta campaña, sino que amenaza la continuidad del olivar valenciano. Los datos recopilados por LA UNIÓ cifran en 16.455 las hectáreas de olivar abandonadas en la Comunitat Valenciana, de las que 6.322 han dejado de cultivarse durante los últimos cinco años. Estas cifras evidencian las consecuencias de una actividad que pierde atractivo económico y que encuentra dificultades para garantizar el relevo generacional. La inestabilidad de los mercados, con campañas de escasa producción y precios elevados seguidas de otras con cotizaciones muy bajas, dificulta la planificación de las explotaciones y desincentiva las nuevas incorporaciones.

«En los últimos meses varios jóvenes se han incorporado por ejemplo en mi comarca del Maestrat al sector y se van a encontrar con un escenario de precios que ni siquiera permite cubrir los costes de producción. Esta situación, desde luego, puede desanimar a quienes intentan abrirse camino en la agricultura», señala Simó.

A las dificultades económicas se añaden el incremento de las exigencias burocráticas y la incertidumbre sobre las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), factores que complican todavía más la viabilidad de las explotaciones.

LA UNIÓ recuerda que el olivar desempeña, además, una función territorial y ambiental especialmente importante en numerosas comarcas valencianas. Su abandono supone la pérdida de actividad agraria, empleo y oportunidades económicas en el medio rural, además de reducir el mantenimiento de las parcelas y aumentar la acumulación de vegetación que puede favorecer la propagación de incendios.

La situación de los oleicultores valencianos coincide con unas previsiones de producción favorables en el conjunto de España. Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura recogidas en los datos de campaña, la producción española de aceite de oliva podría alcanzar los 1,6 millones de toneladas, un 23% más que en la temporada anterior. A esta producción se sumarían unas 357.000 toneladas almacenadas de la campaña precedente, lo que elevaría la disponibilidad total hasta cerca de los dos millones de toneladas.

LA UNIÓ considera que este escenario de mayor oferta exige una gestión adecuada del mercado para evitar que la presión sobre las cotizaciones termine repercutiendo exclusivamente en los productores. La organización insiste en que una buena cosecha debe traducirse en una oportunidad para las explotaciones, no en una nueva campaña de pérdidas.

A esta situación se añade la competencia de las importaciones procedentes de terceros países, principalmente Túnez y Marruecos, donde los costes de producción son inferiores. España importó durante los cinco primeros meses del año 115.300 toneladas de aceite de oliva, un 27,5% más que en el mismo periodo de 2025, según las cifras recogidas en la información de campaña.

La organización reclama que el mercado funcione con condiciones de competencia equilibradas y denuncia que los productores españoles deben asumir exigencias laborales, ambientales y fitosanitarias que no siempre son equivalentes a las aplicadas en los países exportadores.

RETIRAR TEMPORALMENTE HASTA EL 20% DEL ACEITE PARA ESTABILIZAR EL MERCADO

Ante este escenario, LA UNIÓ reclama al Gobierno que impulse mecanismos de regulación contemplados en la normativa europea para contener el desplome de los precios en origen y mejorar la remuneración de los oleicultores.

Entre las medidas propuestas figura la retirada temporal de hasta el 20% de la producción de aceite de oliva, mediante su almacenamiento durante varios meses en almazaras y cooperativas. El objetivo es reducir temporalmente el volumen disponible para la comercialización, evitar una presión excesiva de la oferta y favorecer una recuperación de las cotizaciones. Una vez que las condiciones del mercado mejoren, el aceite almacenado podría incorporarse de nuevo a la comercialización de forma progresiva.

LA UNIÓ considera necesario actuar con anticipación y evitar que la abundancia de producto se convierta en un factor de hundimiento de los precios. La organización insiste en que los agricultores deben recibir una remuneración que cubra los costes de producción y permita mantener sus explotaciones en actividad. La organización advierte de que no se puede exigir al sector que mantenga el olivar, conserve el territorio y contribuya a la sostenibilidad ambiental mientras los precios que perciben los productores les abocan a trabajar a pérdidas. Por ello, reclama medidas eficaces que permitan estabilizar el mercado, garantizar la rentabilidad de las explotaciones y frenar el abandono de un cultivo estratégico para numerosas comarcas de la Comunitat Valenciana.