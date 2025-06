Competencia rechaza incoar un expediente sancionador por fijar precios en la leche de marca blanca ante el enfado de los denunciantes

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la denuncia interpuesta por Unión de Uniones, Unió de Pagesos y organizaciones de consumidores sobre el supuesta fijación de precios en la venta de leche de UHT de marca blanca de varios operadores, lamenta que «no haya querido ahondar en la materia y critica que sea cómplice de la ruina de los productores de leche».

La Sala de Competencia del Consejo del superregulador de la CNMC ha dictaminado que «no ve motivos siquiera para incoar un expediente sancionador», que daría continuidad a las investigaciones y podría derivar en multas.

Unión de Uniones, junto con otras organizaciones, denunciaba en 2022 ante la CNMC las posibles prácticas anticompetitivas en la venta de leche UHT de marca blanca por parte de Mercadona, Bonpreu y Lidl por alineamiento de precios. Este escenario «estaría dejando patente el abuso de la posición de dominio colectivo de estos distribuidores —a semejanza de un cartel encubierto— vulnerando, a juicio de la organización agraria, varios preceptos de la Ley 5/2007 de Defensa de la Competencia a expensas del eslabón más débil».

La organización cree que la explicación dada por la CNMC sobre el uso del business intelligence para adaptarse competitivamente y por la que se llegaría a un paralelismo de precios «es muy superficial y rema a favor de una distribución que ya tiene una gran ventaja en la cadena alimentaria».

«LA CNMC NO PUEDE ESTAR PIDIENDO LA PISTOLA HUMEANTE PORQUE DE ESTOS ACUERDOS, EN PRINCIPIO, NO SE DEJA CONSTANCIA EN NINGÚN LADO POR ESCRITO, SÓLO SE HABLAN”

«Nos dicen que no han encontrado indicios racionales suficientes en el seguimiento que hemos presentado entre todos los denunciantes, pero nos preguntamos si los han encontrado de lo contrario, porque si no hay pruebas habrá que seguir investigando, no se debería archivar sin más», critica Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones.

«La CNMC no puede estar pidiendo la pistola humeante porque de estos acuerdos, en principio, no se deja constancia en ningún lado por escrito, sólo se hablan», añade Cortés.

La organización insiste en que los indicios presentados por la organización «eran más que suficientes para poder haber iniciado una investigación minuciosa» y lamenta que cada vez que una denuncia puede repercutir algo en el IPC, «la CNMC pareciera que no tuviese mucho interés en tirar del hilo».

En este sentido, cree que «con esta resolución se está dando carta blanca a la distribución en aras del libre mercado en el que, sin embargo, existen unas reglas del juego que no pueden ser miradas de perfil por ningún agente».

El responsable de vacuno de leche de Unión de Uniones señala que el sector lácteo lleva sufriendo muchos años las consecuencias de una ley de cadena alimentaria que no acaba de mejorarse ni de cumplirse, utilizando el producto como reclamo y dejando en una situación grande de indefensión a los ganaderos de leche.