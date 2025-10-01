Competencia advierte de «perjuicios» para consumidores y operadores si se aplica la norma de comercialización para retirar aceite

Aunque casi todo el mundo da por hecho con la caída en las previsiones de campaña de aceite de oliva no se van a dar la circunstancias para poner en marcha la norma de comercialización del aceite de oliva, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha advertido este miércoles 1 de que la propuesta de norma del Gobierno para activar la retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado «puede causar perjuicios a consumidores y operadores» y, también, «encarecer los precios».

Competencia ha transmitido esta información tras analizar el proyecto de orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que establece los criterios para la retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado si se produce un exceso de oferta en la campaña 2025/26, que ha comenzado hoy, 1 de octubre.

La posibilidad de activar por primera vez en España esta medida, que cuenta con el respaldo de las asociaciones y cooperativas agrarias y está amparada por la normativa europea y nacional, se produciría si en este inicio de campaña las existencias más la previsión de producción alcanza el 120% de la media de las seis últimas campañas.

Para la CNMC, las medidas que recoge este proyecto de orden «pueden ser perjudiciales para los consumidores, especialmente para los de rentas más bajas, y otros eslabones de operadores, como los distribuidores y exportadores, al encarecer los precios y reducir la variedad y calidad del producto».

PARA COMPETENCIA, «CUALQUIER INTERVENCIÓN PÚBLICA DEBE SER PROPORCIONAL, TRANSPARENTE Y CON EL MENOR IMPACTO POSIBLE SOBRE EL FUNCIONAMIENTO COMPETITIVO DEL MERCADO»

Este organismo ha formulado varias recomendaciones al respecto, como que se «valoren alternativas» antes de recurrir a la retirada obligatoria de aceite de oliva, entre las que apunta «el almacenamiento privado o los instrumentos de la normativa de la cadena alimentaria».

Invita al MAPA a que refuerce la justificación de la medida en su propuesta «identificando los objetivos y los efectos esperados para los agricultores, operadores y consumidores».

Competencia ha aprovechado para recordar que «cualquier intervención pública debe ser proporcional, transparente y con el menor impacto posible sobre el funcionamiento competitivo del mercado».

También ha propuesto que se mejore «la metodología de cálculo para determinar una situación de desequilibrio de mercado y el cálculo del porcentaje de retirada para cada almazara».

Además, ha recomendado que se concrete «los sujetos» que estarían obligados a cumplir la medida «considerando el impacto económico de la obligación de almacenamiento durante la campaña y que refuercen «los mecanismos de control y seguimiento de la medida».