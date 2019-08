Como siempre, haciendo amigos: La consejera catalana de Agricultura posa con una cerveza que insulta a España

Resulta increíble la capacidad que tienen algunos políticos para ofender con cada acción que hagan y de la otros muchos por sacar punta a todo lo posible e imposible. Teresa Jordá, la consejera catalana de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,ha creado una nueva polémica después de publicar una foto en su cuenta de Instagram en la que promociona una cerveza artesanal con el lema ‘Fuck Spain’ (Jódete España). La edición especial de esta bebida está comercializada por el grupo ‘Empordá hooligans’.

Cabe destacar que cada persona es libre de pensar lo que quiera siempre desde el respeto a los demás y a las leyes. Pero sorprende la incapacidad de algunas personas por no sabe asumir el papel que les ha tocado jugar en cada momento. Al margen de ser un foto irrespetuosa y desconsiderada hacia muchos españoles, Jordá parece olvidar que ella es una representante pública de TODOS los catalanes. Los que se sienten 100% españoles, 60% o 1%. Ella no es la representante de los independentista, sino de toda la población catalana. Y su obligación es representarlos a todos, no insultar a una gran parte de ellos.

Con actitudes como ésta, la consejra catalana solo logra seguir haciendo amigos y que el problema catalán pase del debate político al visceral.

La diputada de ERC en el Parlament colgó la foto el pasado 6 de agosto en la conocida red social después de haber visitado el restaurante el Gotim, en el municipio de La Escala (Girona). “En La Escala en El Gotim con el mejor menú y una gran cerveza artesana”, escribió la consejera catalana en su Instagram acompañado de las etiquetas ‘seguimos’ y ‘productos de la tierra’.

Teresa Jordá, natural de Ripoll, fue diputada de las Cortes desde 2011 hasta 2018 por el partido ERC. En 2018 Quim Torra le designó la cartera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Ese mismo año protagonizó su primera polémica al aprobar la venta de leche cruda en el territorio catalán pese a que los sanitarios alertaron de sus riesgos.