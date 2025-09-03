¿Cómo ser más sostenibles el próximo Black Friday 2025?

Si de casualidad tienes pensado renovar tecnología en este Black Friday, puedes hacerlo mientras reduces el impacto ambiental. Esto es gracias a los productos eficientes, reparables y que son resistentes al paso del tiempo. Para inspirarte con opciones reacondicionadas y con garantía, puedes echarle un vistazo al Black Friday 2025 de Back Market para encontrar dispositivos verificados que alargan su vida útil a buenos precios.
Criterios de compra con impacto positivo
Deberías empezar por lo que consume menos. En pantallas, busca modos de ahorro y brillo adaptativo; en electrodomésticos, fíjate en el consumo en kWh anuales (te da una idea clara de lo que verás en la factura). Y en informática, prioriza portátiles y monitores con certificaciones de eficiencia y buen control térmico, pues al tener menos calor, tiene más vida.
La reparabilidad importa también es importante, por lo que equipos con tornillería estándar, piezas accesibles y repuestos disponibles son más fáciles de mantener y, a la larga, más económicos. Un ejemplo de esto puede ser un portátil con RAM y SSD ampliables o un móvil con batería reemplazable que puede acompañarte varios años más sin necesidad de cambiarlo por completo.
Por su parte, los materiales y el soporte también cuentan, así que valora dispositivos con contenido reciclado y fabricantes o vendedores que publiquen guías de reparación y actualizaciones de software. En reacondicionado, Back Market destaca por detallar el estado del equipo y ofrecer garantía, lo que aporta tranquilidad cuando eliges segunda vida.
Buenas opciones reacondicionadas
En estas fechas se piensa rápidamente en un móvil o un portátil, pero hay categorías a las que también vale la pena echarles un vistazo. Un e‑reader reduce impresiones y es cómodo para leer durante horas, y si es reacondicionado y con batería en buen estado, el ahorro es aún mayor. En monitores, un modelo con buena ergonomía y modos de bajo consumo puede rendir mejor que dos pantallas pequeñas.
En conectividad, un router con soporte de firmware actualizado mejora seguridad y estabilidad, y si además permite cambiar antenas o fuente de alimentación, aún mejor. Y para almacenamiento doméstico o creativo, un NAS reacondicionado con bahías accesibles te permite ampliar discos con el tiempo, en lugar de comprar un equipo nuevo cada poco.
Mantenlo en buen estado
En móviles, evita ciclos 0–100% a diario, limpia los puertos y cambia la batería cuando empiece a decaer. En portátiles y monitores, ventila bien, limpia las rejillas y ajusta el brillo al entorno. Para los routers y NAS, es una buena idea ubicarlos en zonas frescas y mantener el software al día para ganar estabilidad y seguridad.
Entonces podemos decir que comprar con criterio es compatible con disfrutar de las ofertas, y si priorizas eficiencia, reparabilidad y soporte, y consideras el reacondicionado con garantía como el que ofrece Back Market, podrás equiparte bien y reducir tu impacto. La sostenibilidad es elegir lo que de verdad vas a usar, cuidarlo y darle continuidad cuando ya no lo necesites.