Comienza la campaña de recolección de la almendra con una disminución de entre un 15% y un 20% en la producción

ASAJA Córdoba ha informado de que la campaña de recolección de la almendra, que se encuentra actualmente alrededor del 15-20%, ha dado comienzo en la provincia de Córdoba con una previsión de producción entre un 15% y un 20% menos, una cifra inferior a las primeras previsiones de la propia organización agraria y a la del pasado año, cuando se cosecharon aproximadamente 8.700 toneladas, según las estimaciones realizadas por el sector.

La recolección ya se ha iniciado en determinadas zonas, mientras que en otras dará comienzo en los próximos días. En el caso de las variedades más tardías, la recogida está prevista para la primera quincena de septiembre.

En las zonas más afectadas por la DANA, que tuvo lugar entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre, y las borrascas de febrero y marzo, principalmente en los municipios de Palma del Río, Hornachuelos y Posadas, la producción se sitúa prácticamente en niveles nulos o apenas alcanza entre el 10 y el 15% de la media habitual, cifrada en 1.200-1.500 kg de pepita por hectárea en regadío. Los episodios de granizo provocaron importantes daños en hojas y ramas, así como en la ruptura de yemas, “lo que compromete no solo la presente campaña sino también la del próximo año”.

En el resto de la provincia, la producción se espera en niveles medios, en torno a 1.000 kg. de pepita por hectárea de media en riego y 600 kg. en secano. No obstante, la excesiva pluviometría registrada durante la primavera ocasionó un lavado de las flores, impidiendo el correcto cuajado del fruto. Por este motivo, “lo que inicialmente apuntaba a ser una campaña de alto rendimiento no se ha consolidado”.

Asimismo, la elevada pluviometría retrasó la aplicación los tratamientos fitosanitarios y por tanto, favoreció la proliferación de plagas y enfermedades. Se ha registrado un incremento en la presencia de araña roja y mosquito tigre, especialmente en la fase final del ciclo de cultivo, mientras que en el apartado sanitario destaca la incidencia de la mancha ocre, que ha afectado de forma significativa a diversas explotaciones.

Con respecto al calibre y la calidad, están siendo de buenos a muy buenos. En relación con los precios, se encuentran más altos que la campaña pasada. El próximo martes 26 de agosto vuelve a reunirse la lonja de Córdoba y se abordará la situación de los precios.