¿Coincidencia o preocupación?: El propio MAPA hace ‘campaña’ para que haya un Ministerio de Agricultura

Puede que sea una coincidencia o quizás es una seria preocupación, pero desde el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación parece que hacen campaña’ para que en el próximo Ejecutivo de Pedro Sánchez se cree un Ministerio propio de Agricultura.

Y es que curiosamente, aunque no se recoge en su página web, desde el correo del propio Ministerio se ha enviado el texto de la Agencia Efe en el que las principales organizaciones agrarias exigen la creación de un Ministerio, ante el temor de que el sector agrario pudiera acabar amparado en otra área e incluso acabar dependiendo del nuevo Ministerio de Despoblación o Reto Demográfico.

La promesa electoral en la campaña de crear este nuevo Ministerio y, sobre todo, el acuerdo alcanzado con Teruel Existe para que apoyara la investidura de Sánchez está provocando más que preocupación sobre el futuro del MAPA, ante el temor de que sea la apuesta por la España Vaciada la que acabe primando sobre el sector agrario.

Y aunque fuentes oficiales de Moncloa han asegurado que no importa el nombre y que la Agricultura tendrá un peso específico en el futuro Gobierno, fuentes oficiosas no defienden con tanto ahínco esta postura, ya que esta unión no implicaría un aumento significativo del futuro Presupuesto del Ministerio lo que implica compartir el actual con una nueva área, como sería la de la Despoblación.

De igual forma, la configuración de un gran Ministerio con carácter rural (y posiblemente pesquero, ya que Alimentación podría recaer en manos de Unidas Podemos con el área de Consumo) no acaba de convencer al sector, que reclama mantener como ha sucedido siempre (salvo en la etapa de Zapatero) en todos los gobiernos de España.

Sin olvidar que un cambio de nombre y atribuciones podría forzar un cambio de titular (y ya suenan muchos nombres) que pudiera acabar colocando a un persona sin experiencia en el sector al frente de Agricultura. Habrá esperar unos días más para saber todo esto es una coincidencia o una preocupación justificada.