COAG y CERES exigen a toda la administración extremar sus medidas contra el maltrato porque las actuales son insuficientes

Desde COAG y la Federación de Asociaciones de Mujeres, CERES Castilla y León han querido denunciar su repulsa a los asesinatos machistas que acontecen casi a diario, frente a la inercia de las Administraciones y a la condescendencia de la sociedad en general, por lo que exigen a todas las administraciones extremar sus medidas contra el maltrato porque las actuales son insuficientes

Según señalan en un comunicado, «parece que la sociedad se está acostumbrado a este goteo constante de asesinatos que lejos de disminuir se ha convertido en una lacra ascendente que empaña nuestro día a día y nos hace más miserables como seres humanos. Únicamente parece conmover a la sociedad la llamada violencia vicaria, es decir el asesinato de niñas y niños a manos de sus padres o parejas y exparejas de las madres con la única finalidad de hacer daño a la mujer, de la forma más cruenta. Aun así, llevándose por delante las vidas de niñas y niños parece que la sociedad busca una explicación lejos de reconocer que toda la violencia tiene su origen en una sociedad machista y patriarcal que sacude los cimientos democráticos basados en la igualdad entre las personas».

Desde COAG y CERES Castilla y León piden a las Administraciones mayor contundencia en las sus medidas contra el maltrato y en la lucha contra la violencia machista, una apuesta efectiva por la educación en las escuelas y «una concienciación social que nos lleve a poner el acento en los asesinos y no tanto en las víctimas. Asimismo, los medios de comunicación deben empezar a dejar a un lado el sensacionalismo y centrarse en contar los hechos con la importancia que lo merece, no buscando justificar unos hechos deleznables y tratarlos de forma aislada y no como lo que son, un problema social a la altura del terrorismo de estado. Las noticas diarias se empañan de datos y sucesos banales destinados a satisfacer a una sociedad a la que le preocupa más sus propias vidas individuales o el patriotismo que las vidas de las mujeres».

No hay que olvidar que más de la mitad de la población mundial es susceptible de sufrir violencia de género, incluyendo a todas las personas que sufren la pérdida de mujeres y niñas y niños, es decir, madres y padres, hijas e hijos, y demás familiares, amistades, personas cercanas… Por eso, se pregunta «¿cuándo se van a poner en marcha las medidas correspondientes para extinguir esta plaga? La clase política que nos representa no está respondiendo a la demanda de auxilio de las mujeres maltratadas. Faltan centros y casas de acogida, personal con la formación y la empatía adecuada para atenderlas, recursos preventivos, etc».

Desde COAG y CERES Castilla y León exigen a las Administraciones y a la sociedad en general que se trabaje de forma seria y contundente en sus medidas contra el maltrato «para que cese este goteo constante de mujeres, niñas y niños asesinadas por hombres, hombres que no son enfermos, sino misóginos».