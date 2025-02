COAG negocia con el Ministerio de Agricultura una campaña de promoción que incentive la compra directa de miel de apicultor/a

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) negocia ya con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la puesta en marcha de una campaña de consumo que incentive la compra directa de miel de apicultores y apicultoras. Tras la última reunión con el Director General de Alimentación, José Miguel Herrero, esta organización ha trasladado al MAPA su postura: una campaña de consumo de miel sólo tendrá sentido si se fundamenta en dos parámetros básicos, autenticidad y proximidad.

En este sentido, el responsable del sector apícola de COAG, Pedro Loscertales, ha traslado al Ministerio que, “si las personas no pueden diferenciar claramente en los lineales qué miel es 100% auténtica y de proximidad y cuál no, será imposible que puedan responder positivamente a una campaña para impulsar su consumo. Ante la duda, no se consume”.

Las importaciones fraudulentas, hasta un 51% según el informe de investigación de la Comisión Europea de marzo de 2023, han desplazado de los lineales de las grandes superficies comerciales a las mieles de calidad. COAG lleva años haciendo un seguimiento exhaustivo del mercado de la miel y las importaciones realizadas por la industria española y europea, y advirtiendo de que el precio de determinados productos importados y comercializados en España es incompatible con su etiquetado como “miel” en el mercado. Esta investigación de la Comisión viene a confirmar nuestras sospechas y advertencias: que la presencia masiva de siropes y sucedáneos de miel llevan años distorsionando el mercado y presionando artificialmente los precios de la miel española a la baja.

Tras este escándalo COAG lanza un mensaje claro a los consumidores, que también ha trasladado al Ministerio de Agricultura: “comprar directamente a los apicultores y apicultoras, o a través de canales cortos de comercialización, es la mejor garantía de autenticidad y calidad de la miel”, ha subrayado Pedro Loscertales, responsable de sector apícola de COAG.

“Además, esta compra responsable permite una correcta polinización de nuestra rica y variada flora silvestre y de nuestros cultivos, al tiempo que genera empleo y actividad económica en nuestras zonas rurales”. Y para ello, desde esta organización se puso a disposición de la ciudadanía hace ya más de un año un listado con decenas de apicultores y apicultoras profesionales de toda España que hacen venta directa, que se va actualizando periódicamente. Se puede consultar en este enlace coag.org/apicultura