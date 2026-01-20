Claves de la nueva guerra arancelaria por las posibles represalias de la UE contra EEUU por Groenlandia: mucho bourbon y poca almendra

Los países de la Unión Europea (UE) estudian la posibilidad de adoptar represalias económicas contra Estados Unidos de unos 93.000 millones de euros e incluso estrenar el instrumento anticoerción del bloque comunitario si el presidente norteamericano, Donald Trump, impone aranceles contra ocho países europeos en su intento por hacerse con la isla danesa de Groenlandia. Unas represalias que, en anteriores guerras arancelarias, e incluyen productos agroalimentarios de EEUU, como el bourbon o zumos, pero no la almendra, tan reclamada por el sector español.

Ambas medidas se plantearon en la víspera durante una reunión de urgencia que mantuvieron los embajadores de los Estados miembros en Bruselas tras la nueva amenaza de Trump y estarán sobre la mesa de los líderes europeos en la cumbre extraordinaria que celebrarán este próximo jueves.

No obstante, la mayoría de capitales apuesta de momento por dialogar con Washington para tratar de desescalar la tensión y entender qué hay de cierto en la advertencia de Trump, pero si la diplomacia fracasa, «la UE tiene herramientas a su disposición y está preparada para responder», dijo este martes 20 el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill.

UNA LISTA DE 93.000 MILLONES DE EUROS PREPARADA DESDE HACE MÁS DE UN AÑO

A la imposición de aranceles de Estados Unidos, Bruselas reaccionaría con sus propios gravámenes a la importación de productos estadounidenses, por un valor de 93.000 millones de euros.

Los principales productos afectados por este paquete arancelario serían la aviación y la maquinaria, los coches y los productos agroalimentarios como el whisky bourbon, así como la mantequilla de cacahuete, los arándanos o el zumo de naranja.

La UE preparó la lista el año pasado, pero suspendió su aplicación mientras negociaba con Washington el pacto que Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron en Escocia en verano, en el que Bruselas aceptó un gravamen del 15 % para una gran cantidad de productos europeos, entre ellos los automóviles y los semiconductores, mientras que Estados Unidos vendería los suyos libres de aranceles

Actualmente, la lista de 93.000 millones de euros está congelada hasta el 6 de febrero, pero podría reactivarse al día siguiente si los Veintisiete optan por no prorrogar la suspensión, algo que deberán decidir en las próximas semanas.

Mientras tanto, los principales grupos del Parlamento Europeo se oponen a ratificar el acuerdo entre Trump y Von der Leyen y tienen previsto tomar una decisión este miércoles.