Citoliva ofrece al sector oleícola el programa OLIVEVALUE, una brújula tecnológica para transformar sus subproductos del olivar

CITOLIVA ha finalizado con éxito el proyecto OLIVEVALUE, una iniciativa que deja como principal resultado un modelo innovador de apoyo a la toma de decisiones estratégicas para el aprovechamiento de subproductos generados en el proceso de producción oleícola.

En un contexto en el que el sector busca aprovechar mejor sus recursos y reducir su impacto ambiental, OLIVEVALUE aporta una respuesta práctica: un sistema experto de recomendación tecnológica dirigido a almazaras, orujeras y otras instalaciones agroindustriales interesadas en incorporar procesos de valorización de residuos como el alperujo, el hueso de aceituna, el orujillo, la hoja o los restos de poda del olivar.

El proyecto, financiado por la Junta de Andalucía en el marco del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020), ha desarrollado una herramienta que permite orientar, con rigor y flexibilidad, qué tecnologías de valorización se ajustan mejor a cada realidad empresarial.

UN RECOMENDADOR TECNOLÓGICO ADAPATBLE A CADA ESRATEGIA EMPRESARIAL

El sistema experto desarrollado permite al usuario seleccionar distintos criterios de priorización según el contexto operativo o estratégico de cada entidad. Así, la recomendación tecnológica que ofrece OLIVEVALUE varía en función de si se persigue un fin comercial o experimental, de la cercanía geográfica a potenciales valorizadores, o de variables técnicas clave. Entre ellas destacan:

• Viabilidad Técnica (VT)

• Viabilidad Económica (VE)

• Costes Económicos (CE)

• Nivel de Madurez Tecnológica (TRL)

• Procesos Intermedios (PI)

• Valor Añadido del Producto Final (VAPF)

• Investigación Asociada (IA)

• Impacto Ambiental (IAmb)

• Versatilidad en Subproductos Oleícolas (VSO)

DIEZ RUTAS DE VALORAZIÓN CON APLICACIÓN REAL EN ANDALUCIA

Durante el proyecto se han analizado diez rutas de valorización seleccionadas por su potencial innovador y su aplicabilidad real en el contexto andaluz:

1. Digestión anaerobia

2. Gasificación

3. Pirólisis

4. Licuefacción hidrotermal (HTL)

5. Fermentación

6. Compostaje

7. Extracción de compuestos bioactivos

8. Alimentación animal

9. Pelletización

10. Torrefacción

Estas tecnologías abren la puerta a transformar subproductos oleícolas en energía térmica o eléctrica, fertilizantes orgánicos, biocombustibles líquidos y sólidos, ingredientes funcionales, aditivos para alimentación animal o materias primas para nuevas aplicaciones industriales, en línea con los principios de bioeconomía circular y descarbonización que hoy marcan la hoja de ruta del sector agroindustrial.

Según José Alfonso Gómez, investigador de CITOLIVA, «OLIVEVALUE proporciona al sector oleícola una herramienta rigurosa y operativa para orientar sus decisiones de valorización, con base en criterios técnico-económicos objetivos y plenamente alineada con los retos de sostenibilidad y eficiencia en el uso de recursos».

La herramienta OLIVEVALUE ya está disponible para el sector. Las empresas interesadas pueden acceder y explorar las rutas tecnológicas recomendadas según su contexto específico.