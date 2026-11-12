Cinco países lanzan la iniciativa ‘We Tomato Europe’ para defender el tomate europeo y movilizar el apoyo de ciudadanos y organizaciones

Las principales organizaciones representativas del sector productor de tomate de España, Francia, Italia, Portugal y Polonia han unido su voz con la iniciativa ‘We Tomato Europe’ para reclamar a las instituciones europeas medidas que garanticen la viabilidad de la producción comunitaria, la transparencia para los consumidores y unas condiciones de competencia equitativas en el mercado europeo.

Con este objetivo nace ‘We Tomato Europe’, una campaña de comunicación para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia estratégica del tomate producido en la Unión Europea y los retos que afronta el sector.

La campaña se está difundiendo a escala europea mediante diferentes canales digitales y redes sociales. Para ello, se ha elaborado un vídeo divulgativo en español e inglés que ya está siendo compartido en los distintos países participantes, reforzando el alcance internacional de una iniciativa que pretende sensibilizar a la sociedad europea sobre la importancia de preservar una producción europea de tomate competitiva, sostenible y sometida a los más altos estándares de calidad.

Además, la web https://wetomatoeurope.com/ actúa como punto central de la campaña, ofreciendo información actualizada sobre el sector, materiales divulgativos y recursos que permiten conocer los desafíos a los que se enfrenta la producción europea de tomate. Asimismo, alberga el manifiesto de la iniciativa, cuya lectura y adhesión resultan fundamentales para todas aquellas personas y entidades comprometidas con la necesidad de preservar la soberanía alimentaria de la Unión Europea y garantizar el futuro del modelo producción europeo.

UN SECTOR ESTRATÉGICO SOMETIDO A UNA CRECIENTE PRESIÓN

Los productores europeos de tomate alertan de que el aumento de las importaciones procedentes de terceros países está generando una situación de competencia cada vez más compleja para las explotaciones comunitarias, que operan bajo algunas de las normas laborales, medioambientales y fitosanitarias más exigentes del mundo.

Ante esta situación, las organizaciones que integran ‘We Tomato Europe’ defienden la necesidad de preservar una producción estratégica para la seguridad alimentaria europea, el empleo y el desarrollo económico de numerosas regiones agrícolas.

A través de su manifiesto conjunto, solicitan a las instituciones europeas:

El cumplimiento estricto de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relacionadas con el Sáhara Occidental.

La revisión del actual marco de relaciones comerciales con Marruecos para garantizar una competencia justa.

Una identificación clara y transparente del país de origen de los productos para los consumidores.

La aplicación de cláusulas de salvaguardia cuando las importaciones generen graves desequilibrios de mercado.

El refuerzo de los controles fitosanitarios en frontera.

La exigencia de reciprocidad en los requisitos laborales, medioambientales y fitosanitarios para los productos importados.

Un mayor apoyo a la innovación, la sostenibilidad, la eficiencia hídrica y energética y la mejora varietal.

El reconocimiento del tomate como un sector estratégico para la soberanía alimentaria europea.

El rechazo a cualquier modificación normativa que pueda debilitar la posición de los productores comunitarios

En particular, se pide al Parlamento Europeo que vote en contra de la modificación del Acuerdo UE – Marruecos cuando desde el Consejo se le remita para pedir su consentimiento.

La campaña invita a ciudadanos, empresas, asociaciones e instituciones a sumarse al manifiesto y respaldar un modelo productivo basado en la calidad, la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la transparencia.

Asimismo, durante la última edición de Fruit Attraction, los representantes del Grupo Europeo del Tomate acordaron intensificar la difusión de este manifiesto y desarrollar nuevas acciones de comunicación y sensibilización dirigidas a consumidores, instituciones y responsables políticos europeos, con el objetivo de ampliar el respaldo social e institucional a la producción europea de tomate.

Las organizaciones integrantes de ‘We Tomato Europe’ son:

AIHO – Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste (Portugal)

– Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste (Portugal) AOP – Association d’Organisations de Producteurs de Tomates et Concombres (Francia)

– Association d’Organisations de Producteurs de Tomates et Concombres (Francia) ASAJA – Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (España)

– Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (España) COAG – Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (España)

– Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (España) CONFAGRICOLTURA – Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Italia)

– Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Italia) CONFCOOPERATIVE – Confederazione Cooperative Italiane (Italia)

– Confederazione Cooperative Italiane (Italia) Cooperativas Agro-alimentarias de España

FEPEX – Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (España)

– Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (España) FNOP – Associação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas (Portugal)

– Associação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas (Portugal) HORPOZIM – Associação Empresarial Hortícola (Portugal)

– Associação Empresarial Hortícola (Portugal) ITALIA ORTOFRUTTA – Unione Nazionale (Italia)

– Unione Nazionale (Italia) SPPIOPO – Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami (Polonia)

– Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami (Polonia) UPA – Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (España)

Más información y adhesión al manifiesto: https://wetomatoeurope.com/